Storseger för Mariestad hemma mot Vita Hästen J20

Mariestad vann med 7–0 mot Vita Hästen J20

Mariestads åttonde seger på de senaste nio matcherna

Ville Gustafsson gjorde två mål för Mariestad

Mariestad hade en riktig målfest när man besegrade Vita Hästen J20 hemma i Mariehus Arena i U20 juniorettan syd herr. Mariestad vann med hela 7–0 (3–0, 2–0, 2–0).

– En av våra bästa matcher för säsongen, om inte den bästa sätt över 60 minuter. All cred till gubbarna, de är väl värda segern, tyckte Mariestads tränare Douglas Lögdal.

Därmed har Mariestad vunnit fyra matcher i rad i U20 juniorettan syd herr.

Ville Gustafsson tvåmålsskytt för Mariestad

Mariestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 4.12 i andra perioden slog Alex Fält till och gjorde 4–0. Nico Berndt gjorde dessutom 5–0 efter 9.37 framspelad av Viggo Eklund och Leo Wallin.

12.24 in i tredje perioden slog Olle Fjellman till på pass av Scott Johnson och Theodor Ek och ökade ledningen. Till slut kom också 7–0 genom Ville Gustafsson på passning från Helmer Wallqvist och Liam Ekeroth efter 17.19.

Mariestads Ville Gustafsson stod för två mål och ett assist.

Den 21 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Himmelstalundshallen.

I nästa match, lördag 24 januari möter Mariestad Kållered borta i Kållereds Ishall 15.30 medan Vita Hästen J20 spelar borta mot KRIF Hockey J20 14.00.

Mariestad–Vita Hästen J20 7–0 (3–0, 2–0, 2–0)

U20 juniorettan syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (5.22) Ville Gustafsson (Wilmer Blom-Rotmark), 2–0 (5.31) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson, Liam Ekeroth), 3–0 (19.12) Alfred Ahlgren (Alex Fält, Nico Berndt).

Andra perioden: 4–0 (24.12) Alex Fält, 5–0 (29.37) Nico Berndt (Viggo Eklund, Leo Wallin).

Tredje perioden: 6–0 (52.24) Olle Fjellman (Scott Johnson, Theodor Ek), 7–0 (57.19) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Liam Ekeroth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Vita Hästen J20: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: Kållered, borta, 24 januari 15.30

Vita Hästen J20: KRIF Hockey, borta, 24 januari 14.00