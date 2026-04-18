Uppgifter: Söderström nobbar Brynäs

Victor Söderström vänder hem till Europa, men inte till Brynäs. Enligt Expressen nobbar backen en återkomst för spel i schweiziska Biel-Bienne.

Victor Söderström nobbar Brynäs för spel i Schweiz. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

”Vi hoppas såklart att någon av våra egna ska komma hem och vi har en dialog med varandra. Och jag upplever att Victor är otroligt positiv till Brynäs, men drömmer om NHL.”

På ovanstående sätt lät det i Gefle Dagblad när Johan Alcén, så sent som under fredagen, uttalade sig om ryktena kring att Victor Söderström ska återvända. Det efter att den 25-årige backen endast fått göra åtta framträdanden i NHL under 2025/26-säsongen.

Nu kommer Expressen med uppgifter som talar för det motsatta.

Tidningen skriver under lördagen att Victor Söderström kommer att spela i Europa nästa säsong, men att det inte blir i Brynäs. Den högerfattade backen ska nobba SHL-klubben för att istället kliva in i schweiziska Biel-Bienne där han blir en ersättare till Oskari Laaksonen, nu i Luleå.

– Skulle det vara att han väljer något annat än Brynäs, då vet vi att det är något väldigt bra. Då är vi glada för hans skull, svarar Alcén i Expressen.

Sportchefen vill samtidigt inte bekräfta var Söderström spelar under 2026/27. Senaste vändan, efter fyra år i Nordamerika, innehöll ett SM-silver och Salming Trophy som årets bästa back.

