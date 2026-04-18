Team 16 körde över Finland – igen

2010-kullen har stått för en historiskt bra säsong som U16-landslag. Under lördagen fick man avsluta med en 7–1-överkörning av Finland.

Milo Spelkvist (vänster) fick pris som matchens lirare. Foto: Svenskhockeytv (skärmdump/montage).

När svenska löften samlas för första gången i blågult hör det inte till vanligheterna att man vinner de tre första matcherna. Men det var precis vad 2010-kullen lyckades med i den där första finnkampen. Därifrån har segertåget dessutom bara fortsatt, och inför denna samling, i april, hade man sju raka vinster som U16-landslag.

Slovakien städades av med 11–3, men sedan föll man i match nummer nio då Tjeckien avgjort med bara sekunder kvar.

Idag, lördag, var det dags att studsa tillbaka och avsluta fyrnationsturnering i slovakiska Považská Bystrica på bästa sätt. Finalnd stod återigen för motståndet, och precis som tidigare blev det en seger. Siffrorna skrevs dessutom till hela 7–1 efter flera klapp-klapp-mål.

Målgladast för dagen var Milo Spelkvist (Örebro) och Isak Alvudd (HV71), båda med två fullträffar var. Den förstnämnde blev dessutom utsedd till matchens lirare.

Wilson Boumedienne (Mount St. Charles) stod för fyra poäng.

Klapp-klapp-spel av U16-landslaget

Det var dock Finland som öppnade målskyttet i den första perioden efter en pass rakt upp i mitten i egen zon. Otto Berggren (Frölunda) räddade första läget, men pucken trillade in.

Därifrån var det snarare Sverige som snodde åt sig puckar och tog vara på ytor. Ricky Helte (Växjö) gjorde definitivt det senare när han klev fram från backplats och satte 1–1. Därefter fyllde Milo Spelkvist på till 2–1 efter en retur på studsande puck. Det var också ställningen efter första 20.

I andra bjöd Team 16 på klapp-klapp-spel två gånger om. Först via ett tre mot ett-läge där Spelkvist fick göra sitt andra, och sedan när Joakim Dahl (Flemingsberg/Brynäs) fick in 4–1. Caesar Dahllöf (Brynäs) klev fram från backplats och pricksköt in 5–1 innan den periodens slut.

I sista akten stod Isak Alvudd för båda målen. Det första i powerplay, från högra tekningscirkeln, och det andra via en solorädd efter att han själv vunnit pucken i mittzon. 7–1 blev slutsiffrorna och 2010-kullen är därmed fortsatt obesegrade mot Finland – och det över fem möten.

Sverige – Finland: 7–1 (2–1, 3–0, 2–0)

Sverige: Ricky Helte, Milo Spelkvist (2), Joakim Dahl, Caesar Dahllöf, Isak Alvudd (2).

Finland: Robin Tenhunen.