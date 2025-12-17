Storseger för Lindlöven mot IFK Arboga IK

Seger för Lindlöven med 8–3 mot IFK Arboga IK

Sixten Manfredsson med tre mål för Lindlöven

Noah Fromell matchvinnare för Lindlöven

Lindlöven fortsätter spela bra och tog en ny enkel seger när laget besegrade IFK Arboga IK på hemmaplan i Lindehov i U20 division 1 västra A herr. Lindlöven gjorde hela åtta mål och vann med 8–3 (3–0, 2–0, 3–3).

I och med detta har IFK Arboga IK fyra förluster i rad.

Sixten Manfredsson tremålsskytt för Lindlöven

Lindlöven var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Efter 1.30 i andra perioden slog Noah Fromell till på nytt på pass av Iago Vidan Chomchey och gjorde 4–0.

Sixten Manfredsson gjorde dessutom 5–0 efter 8.48 framspelad av Noah Fromell och Hampus Karlsson.

Tredje perioden slutade 3–3 och Lindlöven vann matchen med 8–3.

Noah Fromell gjorde två mål för Lindlöven och två målgivande passningar och Sixten Manfredsson gjorde tre mål.

Det här betyder att Lindlöven ligger på tredje plats i tabellen och IFK Arboga IK är på sjunde plats.

Den 4 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Gyllene Balken Arena.

Lindlöven tar sig an Avesta i nästa match borta fredag 19 december 19.00. IFK Arboga IK möter Avesta hemma lördag 20 december 13.45.

Lindlöven–IFK Arboga IK 8–3 (3–0, 2–0, 3–3)

U20 division 1 västra A herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (1.03) Noah Fromell (Simon Carlefalk), 2–0 (15.14) Viggo Nordin (Wiggo Centervad, Anton Larsson), 3–0 (16.54) Sixten Manfredsson (Hampus Karlsson, Noah Lagerman).

Andra perioden: 4–0 (21.30) Noah Fromell (Iago Vidan Chomchey), 5–0 (28.48) Sixten Manfredsson (Noah Fromell, Hampus Karlsson).

Tredje perioden: 5–1 (47.54) Rasmuz Kortene (Milo Laine, Viktor Olsson), 5–2 (48.17) Felix Karlsson-Nyberg (Melvin Österberg), 5–3 (50.24) Vilmer Sandström (Billy Lindqvist, Melker Juhlin Ulvhag), 6–3 (52.04) Jonas Flodström (Wilmer Axnér, Lucas Sjöö), 7–3 (55.46) Wilmer Axnér (Jonas Flodström, Lucas Sjöö), 8–3 (56.10) Sixten Manfredsson (Noah Fromell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 3-1-1

IFK Arboga IK: 1-0-4

Nästa match:

Lindlöven: Avesta BK, borta, 19 december 19.00

IFK Arboga IK: Avesta BK, hemma, 20 december 13.45