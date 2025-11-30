Storseger för Kovland borta mot Teg J20

Kovland segrade – 16–4 mot Teg J20

Kovlands Kent Murray tremålsskytt

Alfred Lindholm matchvinnare för Kovland

Kovland hade en riktig målfest när man besegrade Teg J20 borta i U20 Region norr B herr. Kovland vann med hela 16–4 (3–1, 7–2, 6–1).

Kent Murray tremålsskytt för Kovland

Kovland hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.08 genom Aaron Jakobsson och gick upp till 0–2. Teg J20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kovland dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med hela 2–7 och ställningen efter två perioder var 3–10.

Kovland hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.11 genom Kalle Hälldin och gick upp till 3–14 innan Teg J20 svarade.

4–16 blev det till slut för Kovland.

Kent Murray gjorde tre mål för Kovland och spelade fram till två mål, Vilgot Wallström stod för tre poäng, varav två mål, Anton Svelander gjorde två mål och ett assist, Neo Persson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Emil Johansson gjorde två mål och ett assist och Benjamin Thun Hansson gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kovlands IshF med 11–2.

Teg J20–Kovland 4–16 (1–3, 2–7, 1–6)

U20 Region norr B herr

Första perioden: 0–1 (3.08) Aaron Jakobsson (Anton Svelander, Alfred Dahlin), 0–2 (4.24) Vilgot Wallström (Gustav Forsgren, Isak Häggkvist), 1–2 (10.57) Isak Sundling (Michal Holicka), 1–3 (13.53) Neo Persson (Kent Murray).

Andra perioden: 2–3 (23.56) Isak Sundling (Ossian Nordin), 2–4 (24.29) Anton Svelander (Neo Persson, Axel Johannesson), 2–5 (29.19) Alfred Lindholm (Albin Lindblom, Edwin Södergren), 2–6 (29.51) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson), 2–7 (30.53) Kent Murray (Alfred Lindholm, Alfred Dahlin), 2–8 (32.31) Vilgot Wallström (Kent Murray), 3–8 (34.37) Samuel Lindquist Nilsson (Nils Åberg, Hannes Bäckmark), 3–9 (37.12) Emil Johansson (Gustav Forsgren), 3–10 (37.32) Albin Lindblom (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson).

Tredje perioden: 3–11 (46.11) Kalle Hälldin, 3–12 (50.06) Anton Svelander (Neo Persson, Kalle Hälldin), 3–13 (51.54) Benjamin Thun Hansson (Edwin Södergren), 3–14 (53.14) Kent Murray (Vilgot Wallström), 4–14 (55.04) David Motlicek (Pontus Wikström), 4–15 (56.22) Axel Johannesson (Aaron Jakobsson), 4–16 (57.21) Kent Murray.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Teg J20: 0-0-5

Kovland: 3-0-2