Storseger för Hisingen borta mot Grästorp

Hisingen vann med 9–0 mot Grästorp

Hisingens Igor Dashevskyi fyramålsskytt

Joel Lundqvist matchvinnare för Hisingen

Hisingen hade en riktig målfest när man besegrade Grästorp borta i Åse & Viste Arena i U20 Div 1 A syd vår herr. Hisingen vann med hela 9–0 (1–0, 3–0, 5–0).

Riktigt bra var Igor Dashevskyi, som stod för hela fyra mål för Hisingen.

Övriga mål för bortalaget gjordes av Theo Almqvist 2, Joel Lundqvist 2 och Linus Lövgren.

I och med detta har Hisingen fyra raka segrar i U20 Div 1 A syd vår herr.

Joel Lundqvist gjorde 1–0 till gästande Hisingen efter 4.21 assisterad av Filip Gustavsson.

Även i andra perioden var Hisingen starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av Igor Dashevskyi och ett mål av Linus Lövgren.

Hisingen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Theo Almqvist, som gjorde två mål, Igor Dashevskyi, som gjorde två mål, och Joel Lundqvist.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Tuve Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 13 januari. Då möter Grästorp Rönnäng i Åse & Viste Arena 19.30. Hisingen tar sig an Alingsås hemma 19.00.

Grästorp–Hisingen 0–9 (0–1, 0–3, 0–5)

U20 Div 1 A syd vår herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (4.21) Joel Lundqvist (Filip Gustavsson).

Andra perioden: 0–2 (22.12) Linus Lövgren, 0–3 (30.25) Igor Dashevskyi (Filip Gustavsson), 0–4 (37.17) Igor Dashevskyi (Joel Lundqvist, John Björsander).

Tredje perioden: 0–5 (40.41) Igor Dashevskyi (Joel Lundqvist, Isak Krans), 0–6 (46.33) Theo Almqvist (Igor Dashevskyi, Hjalmar Kinnander), 0–7 (48.48) Theo Almqvist (Joel Lundqvist, Ludvig Hagström), 0–8 (51.06) Joel Lundqvist, 0–9 (58.36) Igor Dashevskyi (Filip Boström, Noah Fredriksson).

Nästa match:

Grästorp: Rönnängs IK, hemma, 13 januari 19.30

Hisingen: Sörhaga/Alingsås, hemma, 13 januari 19.00