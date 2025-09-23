Storseger för Frölunda borta mot Djurgården

Frölunda vann med 11–2 mot Djurgården

Filip Hasa avgjorde för Frölunda

Fjärde raka segern för Frölunda

Frölunda hade en riktig målfest när man besegrade Djurgården borta i Avicii Arena i SHL. Frölunda vann med hela 11–2 (2–0, 3–2, 6–0).

Det här innebär att Frölunda nu har fyra segrar i följd i SHL.

Färjestad nästa för Frölunda

Frölunda dominerade i första perioden som laget vann med 2–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Frölunda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–2. Målen i sista perioden gjordes av Linus Högberg, som gjorde två mål, Theodor Niederbach, Jere Innala, Max Lindholm och Max Friberg.

Filip Cederqvist gjorde ett mål för Frölunda och tre assist, Erik Thorell hade fyra assists, Jere Innala stod för tre poäng, varav ett mål, Henrik Tömmernes gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Jacob Peterson gjorde ett mål och två assist.

Efter fyra matcher har Djurgården nu sex poäng och Frölunda har tolv poäng.

Nästa motstånd för Djurgården är Luleå. Frölunda tar sig an Färjestad borta. Båda matcherna spelas torsdag 25 september 19.00.

Djurgården–Frölunda 2–11 (0–2, 2–3, 0–6)

SHL, Avicii Arena

Första perioden: 0–1 (17.31) Filip Cederqvist, 0–2 (18.41) Max Friberg (Jacob Peterson, Henrik Tömmernes).

Andra perioden: 1–2 (22.04) Albin Grewe (Anton Frondell, Valtteri Pulli), 1–3 (31.28) Filip Hasa (Filip Cederqvist, Noah Dower Nilsson), 1–4 (33.06) Henrik Tömmernes (Erik Thorell, Nicklas Lasu), 2–4 (36.52) August Berg (Joseph Snively, Joseph Laleggia), 2–5 (39.18) Jacob Peterson (Filip Cederqvist, Jere Innala).

Tredje perioden: 2–6 (40.55) Jere Innala (Filip Cederqvist, Jacob Peterson), 2–7 (47.09) Max Lindholm (Theodor Niederbach, Ivar Stenberg), 2–8 (49.07) Linus Högberg (Erik Thorell, Nicklas Lasu), 2–9 (50.35) Max Friberg (Jere Innala, Henrik Tömmernes), 2–10 (54.09) Linus Högberg (Noah Hasa, Erik Thorell), 2–11 (56.47) Theodor Niederbach (Erik Thorell, Ivar Stenberg).

Nästa match:

Djurgården: Luleå HF, borta, 25 september

Frölunda: Färjestads BK, borta, 25 september