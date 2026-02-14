Forshaga tog enkel seger mot Clemensnäs

Forshaga vann med 6–0 mot Clemensnäs

Sebastian Lövgren med två mål för Forshaga

Adam Byström Johansson matchvinnare för Forshaga

Forshaga vann på hemmaplan mot Clemensnäs i hockeyettan norra med hela 6–0 (2–0, 3–0, 1–0).

– En match vi bara ska vinna. Skönt att få utdelning. Kul att Kjellen får göra första målet i Forshaga. Kul att Lövgren kommer in och hjälper oss offensivt, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren:

– Vi räcker inte till, många borta och vi orkar inte med Forshaga idag. De vinner de flesta dueller och är de bättre laget.

Forshaga höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Sebastian Lövgren gjorde två mål för Forshaga

Adam Byström Johansson gjorde 1–0 till Forshaga efter bara 2.20 på passning från Sebastian Lövgren och Anton Wiklund. 2–0 kom efter 8.04 genom Sebastian Lövgren assisterad av Christoffer Rasch och Pelle Hedlund.

Även i andra perioden var Forshaga starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Hugo Hell, Jacob Ringman och Sebastian Lövgren.

Sebastian Kjellen gjorde också 6–0 på pass av Lukas Enqvist efter 4.28 i tredje perioden.

Sebastian Lövgren gjorde två mål för Forshaga och ett målgivande pass.

Forshaga har två segrar och tre förluster och 20–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Clemensnäs har fem förluster och 5–24 i målskillnad.

Forshaga stannar därmed på sjätte plats och Clemensnäs sist, på 20:e plats i tabellen.

Forshaga möter Örnsköldsvik Hockey i nästa match hemma söndag 15 februari 14.00. Clemensnäs möter samma dag Lindlöven borta.

Forshaga–Clemensnäs 6–0 (2–0, 3–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (2.20) Adam Byström Johansson (Sebastian Lövgren, Anton Wiklund), 2–0 (8.04) Sebastian Lövgren (Christoffer Rasch, Pelle Hedlund).

Andra perioden: 3–0 (26.42) Hugo Hell (Linus Johnsson, Alfred Bergman), 4–0 (31.59) Jacob Ringman (Rasmus Åkerblad, Christoffer Rasch), 5–0 (39.33) Sebastian Lövgren (Pelle Hedlund, Adam Byström Johansson).

Tredje perioden: 6–0 (44.28) Sebastian Kjellen (Lukas Enqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 2-1-2

Clemensnäs: 0-1-4

Nästa match:

Forshaga: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 15 februari 14.00

Clemensnäs: Lindlövens IF, borta, 15 februari 14.00