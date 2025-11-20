Storseger för Färjestad – 6–1 mot HV 71

Färjestad segrade – 6–1 mot HV 71

Viktor Lodin gjorde två mål för Färjestad

Jack Berglund matchvinnare för Färjestad

Färjestad vann på hemmaplan mot HV 71 i SHL med klara 6–1 (2–1, 2–0, 2–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som HV 71 vann med 2–0.

Färjestad startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ronald Knot och Jack Berglund innan HV 71 svarade och gjorde 2–1 genom Aleksi Heponiemi.

Efter 11.59 i andra perioden nätade Viktor Lodin framspelad av Magnus Nygren och Per Åslund och gjorde 3–1.

Lucas Forsell gjorde dessutom 4–1 efter 19.47 på pass av Jack Berglund och Ronald Knot.

8.27 in i tredje perioden satte Viktor Lodin pucken på nytt på pass av Per Åslund och Filip Roos och ökade ledningen.

Efter 15.56 nätade Albert Wikman framspelad av Jack Berglund och ökade ledningen för Färjestad.

Färjestads Jack Berglund stod för ett mål och två assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Färjestad på sjunde plats och HV 71 på tolfte plats.

Lördag 22 november möter Färjestad Djurgården hemma 18.00 och HV 71 möter Luleå hemma 15.15.

Färjestad–HV 71 6–1 (2–1, 2–0, 2–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (7.43) Ronald Knot (Axel Bergkvist, Lucas Forsell), 2–0 (12.47) Jack Berglund (Magnus Nygren), 2–1 (18.01) Aleksi Heponiemi (Hugo Fransson, Olle Alsing).

Andra perioden: 3–1 (31.59) Viktor Lodin (Magnus Nygren, Per Åslund), 4–1 (39.47) Lucas Forsell (Jack Berglund, Ronald Knot).

Tredje perioden: 5–1 (48.27) Viktor Lodin (Per Åslund, Filip Roos), 6–1 (55.56) Albert Wikman (Jack Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

HV 71: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Djurgårdens IF, hemma, 22 november

HV 71: Luleå HF, hemma, 22 november