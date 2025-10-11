Storseger för Falu J20 borta mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Falu J20-seger med 10–2 mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Gustav Larsson med två mål för Falu J20

Samuel Håland matchvinnare för Falu J20

Falu J20 hade en riktig målfest när man besegrade Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 borta i Kristinehovs ishall i U20 division 1 västra A herr. Falu J20 vann med hela 10–2 (3–0, 4–1, 3–1).

Det var andra raka segern för Falu J20, efter 6–5 mot Avesta i premiären.

Gustav Larsson tvåmålsskytt för Falu J20

Falu J20 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Falu J20 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–4 efter 1.07 genom Lucas Jarestrand och gick upp till 0–6 innan Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 svarade.

I periodpausen hade Falu J20 ledningen med 1–7. Falu J20 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.21 genom Elias Isaksson och gick upp till 1–9 innan Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 svarade.

2–10 blev det till slut för Falu J20.

Elias Isaksson gjorde ett mål för Falu J20 och tre assist, Lucas Jarestrand stod för tre poäng, varav ett mål, Gustav Larsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Hugo Liljeqvist gjorde ett mål och två assist och Sebastian Lindblom gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Den 20 december möts lagen återigen, då i Lugnets Ishall.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 IFK Arboga IK borta i Gyllene Balken Arena 16.40 medan Falu J20 spelar hemma mot Skutskär J20 12.45.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20–Falu J20 2–10 (0–3, 1–4, 1–3)

U20 division 1 västra A herr, Kristinehovs ishall

Första perioden: 0–1 (5.56) Edvin Granberg (Neo Andersson, Sebastian Lindblom), 0–2 (14.08) Sebastian Lindblom, 0–3 (18.17) Samuel Håland (Hugo Liljeqvist, John Kullås Hamrén).

Andra perioden: 0–4 (21.07) Lucas Jarestrand (Elias Isaksson, Gustav Larsson), 0–5 (24.50) Gustav Larsson, 0–6 (26.24) Hugo Liljeqvist (William Alexson, Andreas Eriksson), 1–6 (30.12) Melker Hindrikes (Noel Folmerz, Max Ehrling), 1–7 (35.08) Gustav Larsson (Lucas Jarestrand, Elias Isaksson).

Tredje perioden: 1–8 (49.21) Elias Isaksson (Lucas Jarestrand), 1–9 (50.14) Hampus Moberg (Sebastian Lindblom, Hugo Liljeqvist), 2–9 (50.45) Jeremias Grundström (Emil Danielsson), 2–10 (52.48) Anton Sundberg (Neo Andersson, Elias Isaksson).

Nästa match:

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: IFK Arboga U 23, borta, 18 oktober

Falu J20: Skutskärs SK U23, hemma, 18 oktober