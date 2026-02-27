Storseger för Edmonton borta mot Los Angeles

Edmonton vann med 8–1 mot Los Angeles

Jake Walman med två mål för Edmonton

Vasilij Podkolzin avgjorde för Edmonton

Edmonton hade en riktig målfest när man besegrade Los Angeles borta i Crypto.com Arena i NHL. Edmonton vann med hela 8–1 (2–1, 3–0, 3–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Los Angeles vann med 3–4.

Det betyder att Edmonton äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Jake Walman tvåmålsskytt för Edmonton

Edmonton startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ty Emberson och Vasilij Podkolzin innan Los Angeles svarade och gjorde 2–1 genom Warren Foegele.

Edmonton startade andra perioden bäst och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Andrew Mangiapane, Connor McDavid och Zach Hyman.

Edmonton fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Jake Walman, som gjorde två mål, och Leon Draisaitl.

Leon Draisaitl gjorde ett mål för Edmonton och spelade fram till tre mål och Zach Hyman stod för tre poäng, varav ett mål.

För Edmonton gör resultatet att man nu ligger på andra plats i Pacific division medan Los Angeles är på femte plats i Pacific division.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 april i Crypto.com Arena.

I nästa match möter Los Angeles Calgary hemma på söndag 1 mars 01.00. Edmonton möter San Jose lördag 28 februari 22.00 borta.

Los Angeles–Edmonton 1–8 (1–2, 0–3, 0–3)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (7.25) Ty Emberson (Jack Roslovic, Matthew Savoie), 0–2 (8.19) Vasilij Podkolzin (Andrew Mangiapane, Darnell Nurse), 1–2 (12.15) Warren Foegele (Joel Edmundson).

Andra perioden: 1–3 (22.59) Andrew Mangiapane (Zach Hyman, Evan Bouchard), 1–4 (24.58) Connor McDavid (Zach Hyman), 1–5 (28.44) Zach Hyman (Leon Draisaitl, Evan Bouchard).

Tredje perioden: 1–6 (40.31) Leon Draisaitl (Connor McDavid), 1–7 (45.24) Jake Walman (Matthew Savoie, Leon Draisaitl), 1–8 (47.36) Jake Walman (Leon Draisaitl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 0-1-4

Edmonton: 1-0-4

Nästa match:

Los Angeles: Calgary Flames, hemma, 1 mars 01.00

Edmonton: San Jose Sharks, borta, 28 februari 22.00