Stark vändning till seger för IFK Tumba IK 2 mot Åker/Strängnäs HC

IFK Tumba IK 2 segrade – 6–5 mot Åker/Strängnäs HC

Gabriel Constantinescu matchvinnare för IFK Tumba IK 2

Femte raka förlusten för Åker/Strängnäs HC

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i U18 division 1 östra A fortsättningsserie mellan IFK Tumba IK 2 och Åker/Strängnäs HC i Ishuset. Bortalaget Åker/Strängnäs HC hade ledningen i början av tredje perioden, med 5–3, men IFK Tumba IK 2 vände matchen och vann till slut med 6–5.

IFK Tumba IK 2–Åker/Strängnäs HC – mål för mål

I första perioden var det Åker/Strängnäs HC som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–2.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

IFK Tumba IK 2 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–5 till ledning med 6–5 inom bara 5.10. Constantinescus 6–5-mål kom med knappt 13 minuter kvar av matchen.

Åker/Strängnäs HC:s Rasmus Rosborg stod för fyra poäng, varav tre mål, Gösta Wallin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Alfred Brun hade tre assists. Joel Åhgren gjorde två mål och totalt tre poäng för IFK Tumba IK 2 och Gabriel Constantinescu gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

IFK Tumba IK 2 har tre segrar och två förluster och 22–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Åker/Strängnäs HC har fem förluster och 21–32 i målskillnad.

Det här betyder att IFK Tumba IK 2 är kvar på fjärde plats och Åker/Strängnäs HC stannar på sjunde plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IFK Tumba IK 2 vunnit.

I nästa match möter IFK Tumba IK 2 Älta IF borta på onsdag 4 februari 20.00. Åker/Strängnäs HC möter Älta IF tisdag 3 februari 19.25 hemma.

IFK Tumba IK 2–Åker/Strängnäs HC 6–5 (2–3, 1–2, 3–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ishuset

Första perioden: 1–0 (4.32) Jonathan Bergqvist (Jacob Gruvberger, Gabriel Constantinescu), 1–1 (5.54) Rasmus Rosborg (Gösta Wallin, Alfred Brun), 1–2 (6.33) Gösta Wallin (Rasmus Rosborg), 1–3 (7.10) Daniel Norling (Alexander Pajarinen), 2–3 (18.57) Joel Åhgren (Oliver Klasen, Emil Stenberg).

Andra perioden: 2–4 (24.10) Rasmus Rosborg (Alfred Brun, Gösta Wallin), 2–5 (37.32) Rasmus Rosborg (Alfred Brun, Gösta Wallin), 3–5 (38.53) Jonathan Bergqvist (Neo Stenström).

Tredje perioden: 4–5 (41.54) Joel Åhgren (Gabriel Constantinescu), 5–5 (44.46) Oliver Klasen (Joel Åhgren), 6–5 (47.04) Gabriel Constantinescu.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

Åker/Strängnäs HC: 0-1-4

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Älta IF, borta, 4 februari 20.00

Åker/Strängnäs HC: Älta IF, hemma, 3 februari 19.25