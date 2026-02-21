Stark seger för Växjö i toppmatchen mot Djurgården

Växjö vann med 4–1 mot Djurgården

Växjös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Vincent Bengtsson tvåmålsskytt för Växjö

Det var två topplag som möttes i U18 Nationell södra herr på lördagen. Och det slutade med seger för Växjö, som besegrade Djurgården borta med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1).

Förlusten var den första på hemmaplan den här säsongen för Djurgården.

Segern var Växjös sjätte på de senaste sju matcherna.

Vincent Bengtsson gjorde två mål för Växjö

Växjö tog ledningen efter 9.13 genom Simon Sejc efter pass från Kalle Broberg och Ricky Helte.

Efter 1.48 i andra perioden nätade Vincent Bengtsson framspelad av William Landström och gjorde 0–2.

Växjö ökade ledningen till 0–3 genom Kalle Broberg efter 0.56 i tredje perioden.

Djurgården reducerade dock till 1–3 genom Oliver Sundberg när bara tre minuter återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Växjö kunde dock avgöra till 1–4 med 51 sekunder kvar av matchen genom Vincent Bengtsson.

Växjös Vincent Bengtsson stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes vann Växjö med 2–1 efter straffar.

Djurgården tar sig an Frölunda i nästa match hemma söndag 22 februari 15.30. Växjö möter samma dag 12.00 Huddinge IK borta.

Djurgården–Växjö 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U18 Nationell södra herr, Mälarhöjdens Ishall

Första perioden: 0–1 (9.13) Simon Sejc (Kalle Broberg, Ricky Helte).

Andra perioden: 0–2 (21.48) Vincent Bengtsson (William Landström).

Tredje perioden: 0–3 (40.56) Kalle Broberg (Vincent Bengtsson), 1–3 (57.02) Oliver Sundberg (Egon Ekberg), 1–4 (59.09) Vincent Bengtsson (Carl Sandahl, Milo Helte).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Växjö: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: Frölunda, hemma, 22 februari 15.30

Växjö: Huddinge IK, borta, 22 februari 12.00