Stark seger för Sollefteå U18 i toppmatchen mot Svedjeholmen/KB65 U18

Seger för Sollefteå U18 med 3–2 efter straffar

Sollefteå U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Totti Örnebjörk avgjorde för Sollefteå U18

Sollefteå U18 tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Svedjeholmen/KB65 U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr på tisdagen med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar. En viktig seger i toppen av tabellen.

Det här innebär att Sollefteå U18 nu har tolv segrar i följd i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Kovland U18 nästa för Sollefteå U18

Den första perioden slutade 0–0.

5.37 in i andra perioden gjorde Svedjeholmen/KB65 U18 1–0. Målskytt var Liam Domeij assisterad av Ali Al-Eidani och Leo Bergius. Efter 12.46 i andra perioden slog Gustav Persson till på pass av Joel Ringbert och Max Kjellsson och kvitterade för Sollefteå U18.

6.07 in i tredje perioden fick Liam Domeij utdelning på nytt framspelad av Ali Al-Eidani och gav laget ledningen. 13.32 in i perioden satte Lukas Dahlberg pucken på pass av Jimmy Bergius och kvitterade.

Sollefteå U18 vann straffläggningen efter att Totti Örnebjörk satt den avgörande straffen.

Svedjeholmen/KB65 U18 har en vinst och fyra förluster och 14–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att Svedjeholmen/KB65 U18 är kvar på tredje plats och Sollefteå U18 stannar på andra plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Svedjeholmen/KB65 U18 och Sollefteå U18 den här säsongen. Sollefteå HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Svedjeholmens IF/KB65 HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Svedjeholmen/KB65 U18 Vännäs HC U18 borta på onsdag 4 mars 19.30. Sollefteå U18 möter Kovland U18 torsdag 26 februari 19.30 borta.

Svedjeholmen/KB65 U18–Sollefteå U18 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, O-Rinken

Andra perioden: 1–0 (25.37) Liam Domeij (Ali Al-Eidani, Leo Bergius), 1–1 (32.46) Gustav Persson (Joel Ringbert, Max Kjellsson).

Tredje perioden: 2–1 (46.07) Liam Domeij (Ali Al-Eidani), 2–2 (53.32) Lukas Dahlberg (Jimmy Bergius).

Straffar: 2–3 (65.00) Totti Örnebjörk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 1-2-2

Sollefteå U18: 5-0-0

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Vännäs Div 1, borta, 4 mars 19.30

Sollefteå U18: Kovlands IshF, borta, 26 februari 19.30