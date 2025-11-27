Stark seger för Olofström i toppmatchen mot Karlskrona

Olofström vann med 3–1 mot Karlskrona

Gunnar Westerlind tvåmålsskytt för Olofström

Andra raka segern för Olofström

Det var två topplag som möttes i U18 regional syd fortsättning herr på torsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Olofström, som besegrade Karlskrona med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).

Med tre omgångar kvar är Olofström på tredje plats i tabellen, medan Karlskrona leder fortfarande serien, på samma poäng som Troja/Ljungby.

– En derbyseger är bland det bästa jag vet och på sättet vi gör det idag gör mig ännu mer glad. Vi krigar verkligen som ett lag idag, mycket av sakerna sitter och vi gör överlag en väldigt bra match, kommenterade Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö.

Olofströms Gunnar Westerlind tvåmålsskytt

Gunnar Westerlind gav Olofström ledningen efter tolv minuters spel på passning från Andreas Jørgensen och Lowe Knoester.

Efter 15.40 i andra perioden slog Gunnar Westerlind till återigen framspelad av Lowe Knoester och Andreas Jørgensen och gjorde 2–0.

Karlskrona reducerade till 2–1 redan efter efter 2.38 i tredje perioden genom Alvin Palmqvist assisterad av Albin Bjarkå och Max Frykberg. Men mer än så orkade Karlskrona inte med.

Olofström punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.09 kvar att spela genom Emil Olander efter förarbete av Liam Nordström och Charlie Holmkvist Karlsson. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Karlskrona HK vunnit.

Söndag 30 november spelar Olofström hemma mot Vita Hästen 14.00 och Karlskrona mot Troja-Ljungby U18 borta 12.00 i SP Arena.

Olofström–Karlskrona 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U18 regional syd fortsättning herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (12.17) Gunnar Westerlind (Andreas Jørgensen, Lowe Knoester).

Andra perioden: 2–0 (35.40) Gunnar Westerlind (Lowe Knoester, Andreas Jørgensen).

Tredje perioden: 2–1 (42.38) Alvin Palmqvist (Albin Bjarkå, Max Frykberg), 3–1 (58.51) Emil Olander (Liam Nordström, Charlie Holmkvist Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 3-0-2

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Olofström: HC Vita Hästen, hemma, 30 november

Karlskrona: IF Troja-Ljungby, borta, 30 november