Stark seger för NY Islanders i toppmatchen mot Minnesota

Det var två topplag som möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget NY Islanders, som besegrade Minnesota med 4–3 efter förlängning.

Minnesota–NY Islanders – mål för mål

Minnesota har två vinster och tre förluster och 17–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har tre vinster och två förluster och 20–15 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Minnesota med 5–2.

I nästa omgång har Minnesota New Jersey hemma i Grand Casino Arena, tisdag 13 januari 02.00. NY Islanders spelar borta mot Winnipeg onsdag 14 januari 02.00.