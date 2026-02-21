Stark seger för Lejonet i toppmatchen mot Lund

Lejonet-seger med 5–2 mot Lund

Lejonets fjärde seger på de senaste fem matcherna

Viggo Magnusson med två mål för Lejonet

Två topplag möttes i U20 Div 1 D syd vår herr när Lund tog emot tredjeplacerade Lejonet. Lejonet vann matchen med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0).

När Lejonet och Lund senast gjorde upp var Lund klart bättre och vann med hela 8–1. Nu kom alltså revanschen för Lejonet.

Segern var Lejonets fjärde på de senaste fem matcherna.

Mio Håkansson blev matchvinnare

Lejonet startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Viggo Magnusson och Mikael Åkerblom innan Lund svarade och gjorde 2–1 genom Jacob Asserborn.

Efter 5.40 i andra perioden nätade Wilgot Alenius framspelad av Samuel Falck och kvitterade för Lund. Lejonets Mio Håkansson gjorde 2–3 efter 10.17 på pass av Elias Lundgren och Moltas Olsson.

1.02 in i tredje perioden nätade Lejonets Liam Lindell på pass av Melker Lavin och ökade ledningen. Efter 16.15 slog Viggo Magnusson till återigen och ökade ledningen för Lejonet.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lund–Lejonet 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)

U20 Div 1 D syd vår herr, Lunds Ishall

Första perioden: 0–1 (2.22) Viggo Magnusson (Elias Lundgren, Mio Håkansson), 0–2 (10.40) Mikael Åkerblom (Joel Schmidt, Simon Lindahl), 1–2 (16.58) Jacob Asserborn (Malte Bister).

Andra perioden: 2–2 (25.40) Wilgot Alenius (Samuel Falck), 2–3 (30.17) Mio Håkansson (Elias Lundgren, Moltas Olsson).

Tredje perioden: 2–4 (41.02) Liam Lindell (Melker Lavin), 2–5 (56.15) Viggo Magnusson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 2-0-3

Lejonet: 4-0-1