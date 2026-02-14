Kalmar vann toppmötet borta mot Nybro

Kalmar vann med 3–2 mot Nybro

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Johansson matchvinnare för Kalmar

Kalmar tog en tung seger på bortaplan mot Nybro i toppmötet i U20 Div 1 C syd vår herr på lördagen. Matchen slutade 2–3 (0–0, 1–2, 1–1).

– Tight match 5–5 tycker jag vi är lite bättre. Vi behöver vara lite mer desperata på de målchanser vi skapar, tyckte Nybros tränare Jonny Ågren.

Efter sex segrar i rad för Nybro tog det stopp. Kalmar tog i stället fjärde segern i rad.

Rydaholm nästa för Kalmar

Den första perioden slutade 0–0.

Kalmar gjorde 0–1 genom Lucas Erlandsson efter 4.46 i andra perioden.

Nybro kvitterade till 1–1 genom Manfred Åkesson med 2.46 kvar att spela av perioden.

Efter 19.06 gjorde Kalmar 1–2 genom Lauris Strazdins.

4.46 in i tredje perioden fick William Johansson utdelning på pass av Walter Nilsson och Lucas Erlandsson och ökade ledningen. 14.28 in i perioden nätade Nybros Andrej Kunc framspelad av Sixten Petermann och Albin Sandberg och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Nybro.

Kalmars Walter Nilsson hade tre assists.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Nybro med 27–13 och Kalmar med 24–9 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Nybro och Kalmar den här säsongen. Kalmar HC har tagit två segrar före den här matchen. Nybro Vikings IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Nybro Rydaholm hemma på tisdag 17 februari 19.10. Kalmar möter Rydaholm lördag 21 februari 14.00 borta.

Nybro–Kalmar 2–3 (0–0, 1–2, 1–1)

U20 Div 1 C syd vår herr, Liljas Arena

Andra perioden: 0–1 (24.46) Lucas Erlandsson (Walter Nilsson, Aziz Usmanov), 1–1 (37.14) Manfred Åkesson (Filip Olsson, Anton Sjödahl), 1–2 (39.06) Lauris Strazdins (Walter Nilsson, Jakub Hasek).

Tredje perioden: 1–3 (44.46) William Johansson (Walter Nilsson, Lucas Erlandsson), 2–3 (54.28) Andrej Kunc (Sixten Petermann, Albin Sandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 4-0-1

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Nybro: Rydaholms SK, hemma, 17 februari 19.10

Kalmar: Rydaholms SK, borta, 21 februari 14.00