Stark seger för Hisingen i toppmatchen mot Lerum

Hisingen vann med 6–4 mot Lerum

Hisingens nionde seger på de senaste nio matcherna

John Björsander matchvinnare för Hisingen

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 A syd vår herr på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Hisingen, som besegrade Lerum med 6–4 (0–0, 2–1, 4–3) i den tidiga seriefinalen.

Med fem omgångar kvar är Hisingen i serieledning, medan Lerum är på andra plats. Sju poäng skiljer lagen åt.

Det var två formstarka lag som möttes. Hisingen tog nionde segern i rad. Lerum hade före matchen fem segrar i rad.

Hisingen vann därmed för femte matchen i rad mot just Lerum.

Hisingen–Lerum – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Hisingen startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Joakim Tornberg och John Björsander innan Lerum svarade och gjorde 2–1 genom Jacob Carlén.

Hisingen startade tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 5–1-ledning. Men Lerum svarade och gjorde 5–2.

Därefter var det dock Hisingen som avgjorde. Laget gjorde 6–2 med tolv minuter kvar att spela genom William Nordberg på pass av Filip Gustavsson och Mateusz Myszka. Lerum hann få in två mål i slutet och slutresultatet blev 6–4.

Lerums Jacob Carlén stod för tre poäng, varav två mål. Filip Gustavsson hade tre assists för Hisingen och Mateusz Myszka gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hisingens IK vunnit.

Tisdag 3 februari spelar Hisingen borta mot Järnbrotts HK 20.15 och Lerum mot Grästorp hemma 19.30 i Vättlehallen.

Hisingen–Lerum 6–4 (0–0, 2–1, 4–3)

U20 Div 1 A syd vår herr, Tuve Ishall

Andra perioden: 1–0 (27.13) Joakim Tornberg (Isak Krans, Theo Almqvist), 2–0 (36.30) John Björsander (Linus Lövgren, William Nordberg), 2–1 (36.58) Jacob Carlén (Jacob Svanborg).

Tredje perioden: 3–1 (42.15) Mateusz Myszka (Isak Krans, Filip Gustavsson), 4–1 (45.36) Joakim Tornberg (Filip Gustavsson, Mateusz Myszka), 5–1 (46.20) John Björsander (Noah Fredriksson, Alve Hagberg), 5–2 (47.17) Måns Petersson (Charlie Standerth, Kasper Malmqvist), 6–2 (48.03) William Nordberg (Filip Gustavsson, Mateusz Myszka), 6–3 (51.28) Mio Nygren-Madsén (Jacob Carlén, Artur Almgren), 6–4 (55.54) Jacob Carlén (Kasper Malmqvist, Charlie Standerth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 5-0-0

Lerum: 4-0-1

Nästa match:

Hisingen: Järnbrotts HK, borta, 3 februari 20.15

Lerum: Grästorps IK, hemma, 3 februari 19.30