Stark seger för Grums mot BIK Karlskoga J20

Grums vann med 5–4 efter straffar

Grums femte seger på de senaste sex matcherna

Gustav Jardeby matchvinnare för Grums

Det var två topplag som möttes i U20 region väst herr på lördagen. Och det slutade med seger för bortalaget Grums, som besegrade BIK Karlskoga J20 med 5–4 (1–2, 1–2, 2–0, 0–0, 1–0) efter straffar i seriefinalen.

Med en omgång kvar är BIK Karlskoga J20 redan klara seriesegrare, medan Grums är på andra plats. Sex poäng skiljer lagen åt.

– Offensivt gör vi fyra mål så ska vi vinna matchen, alldeles för dåligt i spelet omkring eget mål i defensiv zon och i vårt boxplay, för blött! Behöver sätta större stolthet i att skapa is och hjälpa vår målvakt i spelet omkring eget mål, kommenterade BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson.

Grums huvudtränare Tim Rivest tyckte så här om matchen:

– De gjorde en jättebra första period och vi hängde inte med. Vi behöll tålamodet och kunde ta över mer och mer ju längre matchen gick. De här matcherna mellan oss är fantastiska för spelarna eftersom de aldrig är lätta.

Därmed har Grums vunnit fyra matcher i rad i U20 region väst herr.

Orsa nästa för Grums

BIK Karlskoga J20 tog ledningen i början av första perioden genom Villiam Lederud.

Grums kvitterade till 1–1 genom Hugo Sjöstrand efter 10.02.

BIK Karlskoga J20 gjorde 2–1 genom Douglas Sättermann efter 10.51 i matchen.

Efter 1.40 i andra perioden gjorde BIK Karlskoga J20 3–1 genom Marcelo Henriksson Ribeiro.

Grums reducerade dock på nytt till 3–2 genom Max Johansson tidigt i perioden av perioden.

BIK Karlskoga J20 utökade ledningen igen genom Villiam Lederud som gjorde sitt andra mål efter 15.42.

4.13 in i tredje perioden satte Oscar Fridén pucken på pass av Filip Svedlund och reducerade. Viktor Berg stod för målet när laget kvitterade till 4–4 med 1.46 kvar att spela assisterad av Axel Appelqvist och Olle Axelsson.

I straffläggningen var det Grums som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Gustav Jardeby för.

Marcelo Henriksson Ribeiro gjorde ett mål för BIK Karlskoga J20 och två målgivande passningar.

Det här var fjärde mötet mellan BIK Karlskoga J20 och Grums den här säsongen. BIK Karlskoga har tagit två segrar före den här matchen. Grums IK Hockey vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för BIK Karlskoga J20 är Valbo J20. Lagen möts i sista omgången fredag 27 februari 19.00 i NickBack Arena. Grums tar sig an Orsa hemma lördag 28 februari 13.00.

BIK Karlskoga J20–Grums 4–5 (2–1, 2–1, 0–2, 0–0, 0–1)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (4.30) Villiam Lederud (Marcelo Henriksson Ribeiro), 1–1 (10.02) Hugo Sjöstrand (Olle Axelsson, Lucas Branting), 2–1 (10.51) Douglas Sättermann (Filip Holgersson).

Andra perioden: 3–1 (21.40) Marcelo Henriksson Ribeiro (Hannes Perman, Isak Lunde-Sletten), 3–2 (24.31) Max Johansson, 4–2 (35.42) Villiam Lederud (Marcelo Henriksson Ribeiro).

Tredje perioden: 4–3 (44.13) Oscar Fridén (Filip Svedlund), 4–4 (58.14) Viktor Berg (Axel Appelqvist, Olle Axelsson).

Straffar: 4–5 (65.00) Gustav Jardeby.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 3-2-0

Grums: 4-0-1

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Valbo HC, borta, 27 februari 19.00

Grums: Orsa IK, hemma, 28 februari 13.00