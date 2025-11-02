Stark seger för Frölunda i toppmatchen mot Örebro Hockey U20

Frölunda segrade – 6–2 mot Örebro Hockey U20

Frölundas femte seger på de senaste sex matcherna

Hugo Lundberg avgjorde för Frölunda

Det var två topplag som möttes i U20 nationell södra på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Frölunda, som besegrade Örebro Hockey U20 med 6–2 (1–0, 3–1, 2–1).

När Frölunda och Örebro Hockey U20 senast gjorde upp var Örebro Hockey U20 klart bättre och vann med hela 5–0. Nu kom alltså revanschen för Frölunda.

Segern var Frölundas femte på de senaste sex matcherna, och femte hemmasegern i rad.

HV 71 nästa för Frölunda

Frölunda började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.02 slog Hugo Lundberg till assisterad av Ville Oksanen och Emil Carlén. Efter 1.07 i andra perioden gjorde Frölunda 2–0 genom Ville Oksanen.

Örebro Hockey U20 reducerade dock till 2–1 genom Felix Färhammar tidigt i perioden av perioden.

Frölunda gjorde dock två mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Hugo Lundberg och Bosse Meijer. Frölunda gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 4–1 till 6–1, båda målen av Alexander Eklöf. Målen punkterade matchen.

Ludvig Andersson reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Örebro Hockey U20. Frölunda tog därmed en stabil seger.

Frölunda stannar därmed i serieledning och Örebro Hockey U20 på tredje plats, i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Örebro HK med 5–0.

Nästa motstånd för Frölunda är HV 71. Lagen möts lördag 15 november 14.00 i Prolympiahallen. Örebro Hockey U20 tar sig an VIK Hockey U20 hemma onsdag 12 november 19.00.

Frölunda–Örebro Hockey U20 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (3.02) Hugo Lundberg (Ville Oksanen, Emil Carlén).

Andra perioden: 2–0 (21.07) Ville Oksanen, 2–1 (23.52) Felix Färhammar (Ossian Carlsson-Moberg, Aapo Vanninen), 3–1 (27.06) Hugo Lundberg (Bosse Meijer, Linus Rörth), 4–1 (37.32) Bosse Meijer (Zigge Bratt, Måns Toresson).

Tredje perioden: 5–1 (40.15) Alexander Eklöf (Emil Carlén, Axel Bröngel-Larsson), 6–1 (42.51) Alexander Eklöf (Adam Nömme, Måns Toresson), 6–2 (58.53) Ludvig Andersson (Alexander Command, Oliver Höglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: HV 71, borta, 15 november

Örebro Hockey U20: VIK Västerås HK, hemma, 12 november