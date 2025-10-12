Stark seger för Frölunda HC mot Luleå

Frölunda HC segrade – 3–1 mot Luleå

Frölunda HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Emilia Vesa avgjorde för Frölunda HC

Två topplag möttes i SDHL på söndagen. Och det slutade med seger för Frölunda HC, som besegrade Luleå hemma med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) i den seriefinalen.

Serieledande Frölunda HC tog sin tolfte seger i rad i serien medan Luleå efter sex raka segrar nu förlorade.

SDE nästa för Frölunda HC

Jenna Goodwin gjorde 1–0 till Frölunda HC efter 18.25. Frölunda HC gjorde 2–0 genom Emilia Vesa efter 7.16 i andra perioden.

Luleå reducerade dock till 2–1 genom Inez Nygren efter 13.24 av perioden. 4.36 in i tredje perioden slog Elisa Holopainen till framspelad av Emilia Vesa och Sofie Lundin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Fredag 17 oktober möter Frölunda HC SDE borta 19.00 och Luleå möter Färjestad hemma 18.00.

Frölunda HC–Luleå 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (18.25) Jenna Goodwin.

Andra perioden: 2–0 (27.16) Emilia Vesa (Sofie Lundin), 2–1 (33.24) Inez Nygren (Nadia Mattivi, Akane Shiga).

Tredje perioden: 3–1 (44.36) Elisa Holopainen (Emilia Vesa, Sofie Lundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 5-0-0

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Frölunda HC: SDE HF, borta, 17 oktober

Luleå: Färjestad BK, hemma, 17 oktober