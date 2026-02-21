Stark seger för Falu J20 mot Gävle

Falu J20-seger med 5–4 mot Gävle

Falu J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Neo Andersson matchvinnare för Falu J20

Falu J20 tog en tung seger på bortaplan mot Gävle i toppmötet mellan ettan och tvåan i U20 division 1 västra A herr på lördagen. Matchen slutade 4–5 (3–3, 1–0, 0–2).

Falu J20 vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Gävle.

Segern var Falu J20:s nionde på de senaste tio matcherna.

Skutskär J20 nästa för Falu J20

Första perioden slutade 3–3.

Efter 17.02 i andra perioden slog Oliver Carlsson till på nytt framspelad av Kim Westlin och Wilmer Sahanen och gav Gävle ledningen.

5.03 in i tredje perioden satte Sebastian Lindblom pucken på pass av Elias Isaksson och kvitterade. Efter 14.01 slog Neo Andersson till på pass av Anton Sundberg och avgjorde matchen. Andersson fullbordade därmed lagets vändning. 4–5-målet blev matchens sista.

Neo Andersson och Anton Sundberg gjorde ett mål och två assist var för Falu J20. Oliver Carlsson gjorde två mål för Gävle och spelade dessutom fram till ett mål för Gävle.

Lagens första möte för säsongen vann Falu IF med 6–2.

I sista omgången har Gävle IFK Arboga IK borta i Gyllene Balken Arena, lördag 28 februari 12.40. Falu J20 spelar hemma mot Skutskär J20 söndag 22 februari 11.45.

Gävle–Falu J20 4–5 (3–3, 1–0, 0–2)

U20 division 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (2.11) Filip Timonen (Wilmer Holmstedt, Linus Danielsson), 2–0 (7.15) Oliver Carlsson (Wilmer Sahanen), 3–0 (11.53) Calle Zetterholm (Oliver Carlsson), 3–1 (17.44) Andreas Eriksson (Neo Andersson, Anton Sundberg), 3–2 (18.14) Gustav Larsson, 3–3 (19.41) Anton Sundberg (Lucas Jarestrand, Neo Andersson).

Andra perioden: 4–3 (37.02) Oliver Carlsson (Kim Westlin, Wilmer Sahanen).

Tredje perioden: 4–4 (45.03) Sebastian Lindblom (Elias Isaksson), 4–5 (54.01) Neo Andersson (Anton Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 2-2-1

Falu J20: 4-1-0

Nästa match:

Gävle: IFK Arboga U 23, borta, 28 februari 12.40

Falu J20: Skutskärs SK U23, hemma, 22 februari 11.45