Stark seger för Djurgården i toppmatchen mot Färjestad

Djurgården vann med 4–3 mot Färjestad

Djurgårdens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Djurgårdens Anton Winbo tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i U18 Nationell södra herr på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Djurgården, som besegrade Färjestad med 4–3 (1–0, 1–2, 2–1).

Serieledande Djurgården tog sin sjunde seger i rad i serien medan Färjestad efter fem raka segrar nu förlorade.

Djurgården vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Färjestad.

Dorian Eklund Aspe matchvinnare för Djurgården

Anton Winbo gjorde 1–0 till Djurgården efter bara 1.49 efter förarbete av Egon Ekberg och Emil Dahlbäck Larsson.

Lukas Andersson och Rasmus Röing såg till att Färjestad vände till ledning med 1–2.

Djurgården kvitterade till 2–2 genom Anton Winbo i andra perioden.

Djurgården tog ledningen på nytt genom Tom Pråhl efter 3.49 i tredje perioden.

Färjestad kvitterade till 3–3 genom Alexander Nilsson tidigt i perioden av perioden.

Djurgården kunde dock avgöra till 4–3 med 4.45 kvar av matchen genom Dorian Eklund Aspe.

Färjestads nya tabellposition är femte plats.

Lagen möts igen 15 mars i Löfbergs Arena.

Djurgården tar sig an Huddinge IK i nästa match borta tisdag 3 februari 19.30. Färjestad möter Växjö borta lördag 14 februari 15.00.

Djurgården–Färjestad 4–3 (1–0, 1–2, 2–1)

U18 Nationell södra herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (1.49) Anton Winbo (Egon Ekberg, Emil Dahlbäck Larsson).

Andra perioden: 1–1 (33.36) Rasmus Röing, 1–2 (34.16) Lukas Andersson (Noel Carlsson), 2–2 (34.42) Anton Winbo (Melvin Norman, Emil Dahlbäck Larsson).

Tredje perioden: 3–2 (43.49) Tom Pråhl, 3–3 (44.30) Alexander Nilsson (Simon Caspersen-Snilsberg, Jonathan Granquist), 4–3 (55.15) Dorian Eklund Aspe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 5-0-0

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: Huddinge IK, borta, 3 februari 19.30

Färjestad: Växjö Lakers HC, borta, 14 februari 15.00