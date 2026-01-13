Stark seger för Detroit i toppmatchen mot Carolina

Detroit segrade – 4–3 efter förlängning

Detroits fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andrew Copp avgjorde för Detroit

Det var två topplag som möttes i NHL på tisdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Detroit, som besegrade Carolina med 4–3 (1–0, 2–0, 0–3, 1–0) efter förlängning i den tidiga seriefinalen.

Andrew Copp slog till 3.27 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Det var två formstarka lag som möttes. Serieledande Detroit tog fjärde segern i rad. Carolina hade före matchen fyra segrar i rad.

Detroit–Carolina – mål för mål

Detroit började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.32 slog James Van Riemsdyk till efter förarbete från Moritz Seider och Lucas Raymond.

Efter 1.28 i andra perioden slog Alex DeBrincat till på pass av Andrew Copp och Ben Chiarot och gjorde 2–0. Albert Johansson gjorde dessutom 3–0 efter 4.54 framspelad av Patrick Kane och Alex DeBrincat.

Carolina reducerade och kvitterade till 3–3 med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.01 kvar att spela.

I förlängningen tog det 3.27 innan Detroit avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Andrew Copp, på pass av Alex DeBrincat.

Alex DeBrincat gjorde ett mål för Detroit och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina med 5–2.

Nästa motstånd för Detroit är Boston. Carolina tar sig an St Louis borta. Båda matcherna spelas onsdag 14 januari 01.30.

Detroit–Carolina 4–3 (1–0, 2–0, 0–3, 1–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (1.32) James Van Riemsdyk (Moritz Seider, Lucas Raymond).

Andra perioden: 2–0 (21.28) Alex DeBrincat (Andrew Copp, Ben Chiarot), 3–0 (24.54) Albert Johansson (Patrick Kane, Alex DeBrincat).

Tredje perioden: 3–1 (44.44) Jackson Blake (Taylor Hall, Alexander Nikisjin), 3–2 (47.56) Seth Jarvis (Sebastian Aho), 3–3 (56.59) Shayne Gostisbehere (Sebastian Aho).

Förlängning: 4–3 (63.27) Andrew Copp (Alex DeBrincat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 4-0-1

Carolina: 4-1-0

Nästa match:

Detroit: Boston Bruins, borta, 14 januari 01.30

Carolina: St Louis Blues, borta, 14 januari 01.30