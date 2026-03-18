Stark seger för Buffalo i toppmatchen mot Vegas

  • Buffalo vann med 2–0 mot Vegas

  • Buffalos nionde seger på de senaste tio matcherna

  • Josh Doan matchvinnare för Buffalo

Buffalo tog en tung seger på bortaplan mot Vegas i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på onsdagen. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–0, 0–1).

Vinsten mot Vegas innebär att Buffalo har fem segrar i rad på bortaplan.

San Jose nästa för Buffalo

Josh Doan gjorde 1–0 till Buffalo efter 18 minuters spel.

Andra perioden blev mållös.

Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 59 sekunder kvar att spela genom Josh Norris. 0–2-målet blev matchens sista.

För Vegas gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i Pacific division medan Buffalo leder Atlantic division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Buffalo med 3–2.

I nästa match möter Vegas Utah Mammoth hemma och Buffalo möter San Jose borta. Båda matcherna spelas fredag 20 mars 03.00.

Vegas–Buffalo 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (18.02) Josh Doan.

Tredje perioden: 0–2 (59.01) Josh Norris.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-0-3

Buffalo: 4-0-1

Nästa match:

Vegas: Utah Mammoth, hemma, 20 mars 03.00

Buffalo: San Jose Sharks, borta, 20 mars 03.00

