Stark seger för Borås mot IF Troja-Ljungby

Seger för Borås med 5–4 efter förlängning

Philip Bertilsson matchvinnare för Borås

Andra raka segern för Borås

Borås besegrade IF Troja-Ljungby hemma i den seriefinalen med 5–4 (0–1, 1–2, 3–1, 1–0) efter förlängning i U20 region syd vår på lördagen.

Philip Bertilsson stod för Borås avgörande mål 4.40 in i förlängningen.

Borås hade sju raka förluster mot IF Troja-Ljungby inför lördagens match.

Borås–IF Troja-Ljungby – mål för mål

Jaidy Van Mourik gjorde 1–0 till IF Troja-Ljungby efter bara 51 sekunder på pass av Nils Håkansson och Paul Johannson.

IF Troja-Ljungby gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Zach Billqvist och Paul Johannson.

Borås reducerade dock till 1–3 genom Emil Lennartsson efter 19.11 av perioden.

I tredje perioden gick IF Troja-Ljungby upp i en 4–1-ledning med 17.03 kvar att spela. Men Borås vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Philip Bertilsson med 15.20 kvar att spela av matchen.

Stor matchhjälte för Borås 4.40 in i förlängningen blev Philip Bertilsson med det avgörande förlängningsmålet.

Philip Bertilsson och Elia Wicky gjorde ett mål och två assist var för Borås.

Borås har tre segrar och två förluster och 18–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IF Troja-Ljungby har två vinster och tre förluster och 18–16 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Borås och IF Troja-Ljungby den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Troja-Ljungby vunnit.

Borås–IF Troja-Ljungby 5–4 (0–1, 1–2, 3–1, 1–0)

U20 region syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (0.51) Jaidy Van Mourik (Nils Håkansson, Paul Johannson).

Andra perioden: 0–2 (24.29) Zach Billqvist (Filip Frnka), 0–3 (37.17) Paul Johannson (Lowe Johansson, Viggo Kvarnstedt), 1–3 (39.11) Emil Lennartsson (Svante Bognäs, Joel Greén).

Tredje perioden: 1–4 (42.57) Ossian Duveskog (Jaidy Van Mourik, Lowe Johansson), 2–4 (47.47) Elon Winckler (Alexander Blomqvist, Philip Bertilsson), 3–4 (48.37) Elia Wicky (Isac Petersson), 4–4 (57.57) Svante Bognäs (Elia Wicky, Philip Bertilsson).

Förlängning: 5–4 (64.40) Philip Bertilsson (Elia Wicky, Jakob Leinonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 3-0-2

IF Troja-Ljungby: 2-3-0