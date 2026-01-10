Stark seger för Alvesta i toppmatchen mot Boro/Vetlanda

Alvesta vann med 5–4 mot Boro/Vetlanda

Alvestas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Dante Hellström avgjorde för Alvesta

Det var två topplag som möttes i U20 juniorettan syd herr på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Alvesta, som besegrade Boro/Vetlanda med 5–4 (0–2, 4–2, 1–0) i den tidiga seriefinalen.

Andraplacerade Alvesta tog sin fjärde seger i rad i serien medan Boro/Vetlanda efter fyra raka segrar nu förlorade.

Vänersborg nästa för Alvesta

Boro/Vetlanda tog ledningen efter 4.19 genom Wiggo Sörensson assisterad av William Ribbholm. Laget gjorde 0–2 efter 7.05 när Wiggo Sörensson på nytt fick träff på pass av Hampus Arvsäter.

I andra perioden var det i stället Alvesta som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Alvesta tog ledningen redan efter efter 2.15 i tredje perioden genom Dante Hellström på passning från Samuel Claesson och Emil Åstrand. Det fastställde slutresultatet till 5–4.

Wiggo Sörensson gjorde fyra mål för Boro/Vetlanda.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Alvesta med 22–11 och Boro/Vetlanda med 29–20 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Alvesta SK vunnit.

Alvesta tar sig an Vänersborg i nästa match borta tisdag 13 januari 19.30. Boro/Vetlanda möter samma dag 19.20 KRIF Hockey J20 hemma.

Alvesta–Boro/Vetlanda 5–4 (0–2, 4–2, 1–0)

U20 juniorettan syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (4.19) Wiggo Sörensson (William Ribbholm), 0–2 (7.05) Wiggo Sörensson (Hampus Arvsäter).

Andra perioden: 1–2 (20.32) Alexander Stridsberg (Mio Jönsson, Hampus Harrysson), 2–2 (22.15) Petter Gulldén (Arvid Hellström, Alexander Stridsberg), 3–2 (23.09) William Björkman, 4–2 (28.02) Hampus Ivarsson, 4–3 (29.31) Wiggo Sörensson (Olle Karlsson, Hampus Arvsäter), 4–4 (39.49) Wiggo Sörensson (Hugo Borg).

Tredje perioden: 5–4 (42.15) Dante Hellström (Samuel Claesson, Emil Åstrand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 4-0-1

Boro/Vetlanda: 4-0-1

Nästa match:

Alvesta: Vänersborgs HC, borta, 13 januari 19.30

Boro/Vetlanda: KRIF Hockey, hemma, 13 januari 19.20