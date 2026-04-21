Ny vinst för Philadelphia i matchserien mot Pittsburgh

  • Philadelphia vann med 3–0 mot Pittsburgh

  • Porter Martone avgjorde för Philadelphia

  • Andra raka segern för Philadelphia

Med 3–0 (0–0, 2–0, 1–0) borta har Philadelphia tagit ett rejält grepp mot Pittsburgh i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal. Philadelphia har greppet om matchserien med 2-0.

Pittsburgh nästa för Philadelphia

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

13.39 in i andra perioden spräckte Philadelphia nollan genom Porter Martone framspelad av Travis Konecny och Christian Dvorak. Efter 17.43 i andra perioden slog Garnet Hathaway till framspelad av Owen Tippett och gjorde 0–2.

Luke Glendening gjorde också 0–3 efter förarbete av Sean Couturier och Garnet Hathaway efter 17.55 i tredje perioden.

Lagen möts igen på torsdag 01.00 i Xfinity Mobile Arena.

Pittsburgh–Philadelphia 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, PPG Paints Arena

Andra perioden: 0–1 (33.39) Porter Martone (Travis Konecny, Christian Dvorak), 0–2 (37.43) Garnet Hathaway (Owen Tippett).

Tredje perioden: 0–3 (57.55) Luke Glendening (Sean Couturier, Garnet Hathaway).

Ställning i serien: Pittsburgh–Philadelphia 0–2

Nästa match:

23 april, 01.00, Philadelphia–Pittsburgh, i Xfinity Mobile Arena

