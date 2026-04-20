Jansson: Så jäkla imponerande, Löven

Nobellhallen är alltid en speciell upplevelse. I dag fick vi se ett rejält målkalas – där Karlskoga var exakt det de måste vara mot detta Björklöven. Jobbiga, elaka och störiga Bofors.

Men på andra sidan står Magnus Bogrens mannar – med ett sällsynt lugn. Och nu är de bara en match från en välförtjänt SHL-plats.

NOBELHALLEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var en häftig inledning på finalmatch tre mellan Björklöven och Karlskoga. Redan innan nedsläpp var det ett vibrerande Nobelhallen där värmlänningarna verkligen stämde upp för sitt lag. Samtidigt hade ”löven” ett imponerande bortafölje som även de var högljudda.

Tempot i inledningen av matchen gick inte av för hackor det heller.

Det small flera gånger om tidigt både i protokollet och i sargerna. Domarna la också en bra ribba som tillät mycket vilket gav oss som satt på läktaren en rolig matchbild. Karlskoga kom också ut precis som de behövde göra. Redan i första bytet började de med tjuvslängar och inte minst Daniel Brodin fick tre, mindre hårda i och för sig, cross-checkingar i ryggen på vägen till båset.

Och det är precis så Karlskoga måste spela i den här matchserien – men inte ens det räcker mot det här Björklöven.