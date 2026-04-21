Carolina tog ny seger i serien mot Ottawa

Carolina vann med 3–2 efter förlängning

Jordan Martinook matchvinnare för Carolina

Andra raka segern för Carolina

Carolina har tagit ett rejält grepp mot Ottawa, efter seger på hemmaplan med 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0) efter förlängning i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal. Därmed leder Carolina matchserien med 2-0.

Jordan Martinook slog till 33.53 in i fjärde perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Ottawa nästa för Carolina

Carolina tog ledningen efter 6.31 genom Logan Stankoven framspelad av Taylor Hall och Jackson Blake.

Carolina utökade ledningen genom Sebastian Aho på pass av Jordan Staal efter 7.50 i andra perioden.

Ottawa reducerade och kvitterade till 2–2 genom Drake Batherson och Dylan Cozens.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Carolina blev Jordan Martinook som 33.53 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet på pass av Nikolaj Ehlers och K’Andre Miller.

Nästa match spelas på fredag 01.30 i Canadian Tire Centre.

Carolina–Ottawa 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0)

NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (6.31) Logan Stankoven (Taylor Hall, Jackson Blake).

Andra perioden: 2–0 (27.50) Sebastian Aho (Jordan Staal), 2–1 (30.47) Drake Batherson (Jake Sanderson), 2–2 (36.40) Dylan Cozens (Ridly Greig, Jake Sanderson).

Förlängning: 3–2 (93.53) Jordan Martinook (Nikolaj Ehlers, K’Andre Miller).

Ställning i serien: Carolina–Ottawa 2–0

Nästa match:

24 april, 01.30, Ottawa–Carolina, i Canadian Tire Centre