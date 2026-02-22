Stark defensiv när Täby vann mot Almtuna i målsnål match

Täby-seger med 2–0 mot Almtuna

Tim Münger matchvinnare för Täby

Femte raka nederlaget för Almtuna

Täby höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Almtuna i U18 Nationell norra. Matchen slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Täby–Almtuna – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Tim Münger gjorde 1–0 till Täby 0.49 in i andra perioden efter pass från Markus Malmgren och Svante Söderholm.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 56 sekunder kvar att spela genom Vincent Bäckdahl med assist av Alfred Lindberg. 2–0-målet blev matchens sista.

För Täby gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Almtuna är på nionde plats. Ett tapp för Almtuna som låg på fjärde plats så sent som den 30 januari.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa omgång har Täby AIK hemma i Tibble Ishall, onsdag 25 februari 19.00. Almtuna spelar hemma mot Brynäs torsdag 26 februari 19.00.

Täby–Almtuna 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Andra perioden: 1–0 (20.49) Tim Münger (Markus Malmgren, Svante Söderholm).

Tredje perioden: 2–0 (59.04) Vincent Bäckdahl (Alfred Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 2-1-2

Almtuna: 0-1-4

Nästa match:

Täby: AIK, hemma, 25 februari 19.00

Almtuna: Brynäs IF, hemma, 26 februari 19.00