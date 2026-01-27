Stark defensiv när NY Islanders vann mot Philadelphia

NY Islanders segrade – 4–0 mot Philadelphia

Jean-Gabriel Pageau gjorde två mål för NY Islanders

NY Islanders höll nollan

Fyra egna mål – men inte ett enda för Philadelphia. NY Islanders tog en klar seger borta mot Philadelphia i NHL. Slutresultatet blev 0–4 (0–1, 0–2, 0–1).

Det här var NY Islanders åttonde nolla den här säsongen.

NY Islanders Jean-Gabriel Pageau tvåmålsskytt

NY Islanders tog ledningen efter 14 minuters spel genom Jean-Gabriel Pageau på passning från Casey Cizikas och Adam Pelech.

Efter 5.41 i andra perioden nätade Mathew Barzal framspelad av Isaiah George och Anthony Duclair och gjorde 0–2. Anthony Deangelo gjorde dessutom 0–3 efter 12.50 på pass av Mathew Barzal och Anthony Duclair.

NY Islanders gjorde också 0–4 genom Jean-Gabriel Pageau efter förarbete av Maxim Tsyplakov och Anders Lee efter 13.38 i tredje perioden.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Philadelphia med 16–19 och NY Islanders med 11–16 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Philadelphia Flyers vunnit.

Torsdag 29 januari möter Philadelphia Columbus borta 01.30 och NY Islanders möter NY Rangers hemma 01.00.

Philadelphia–NY Islanders 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (14.29) Jean-Gabriel Pageau (Casey Cizikas, Adam Pelech).

Andra perioden: 0–2 (25.41) Mathew Barzal (Isaiah George, Anthony Duclair), 0–3 (32.50) Anthony Deangelo (Mathew Barzal, Anthony Duclair).

Tredje perioden: 0–4 (53.38) Jean-Gabriel Pageau (Maxim Tsyplakov, Anders Lee).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-1-2

NY Islanders: 2-0-3

Nästa match:

Philadelphia: Columbus Blue Jackets, borta, 29 januari 01.30

NY Islanders: New York Rangers, hemma, 29 januari 01.00