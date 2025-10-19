Stark defensiv när Mörrums GoIS J18 vann mot Alvesta

Mörrums GoIS J18 segrade – 4–0 mot Alvesta

Oscar Seydlitz matchvinnare för Mörrums GoIS J18

Tredje raka segern för Mörrums GoIS J18

Fyra egna mål – men inte ett enda för Alvesta. Mörrums GoIS J18 tog en klar seger borta mot Alvesta i U18 division 1 syd C herr. Slutresultatet blev 0–4 (0–1, 0–0, 0–3).

Limhamn nästa för Mörrums GoIS J18

Oscar Seydlitz gjorde 1–0 till Mörrums GoIS J18 efter bara 2.23 assisterad av Caesar Glifberg och Leon Condrup.

Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var Mörrums GoIS J18 starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Tudor Bolocan, Wilhelm Danielsson och Viggo Peltonen Arvidsson och avgjorde matchen.

Mörrums GoIS J18 vann senast lagen möttes med 6–5 i Virdavallens Ishall.

Den 23 november tar lagen sig an varandra igen, då i Jössarinken.

Torsdag 23 oktober spelar Alvesta borta mot Helsingborg 19.15 och Mörrums GoIS J18 mot Limhamn borta 18.45 i Limhamns Ishall.

Alvesta–Mörrums GoIS J18 0–4 (0–1, 0–0, 0–3)

U18 division 1 syd C herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (2.23) Oscar Seydlitz (Caesar Glifberg, Leon Condrup).

Tredje perioden: 0–2 (40.51) Tudor Bolocan (Oliver Tykesson), 0–3 (54.05) Wilhelm Danielsson (Julius Doverlind, Oliver Tykesson), 0–4 (57.17) Viggo Peltonen Arvidsson.

Nästa match:

Alvesta: Helsingborg HC Ungdom, borta, 23 oktober

Mörrums GoIS J18: Limhamn HK, borta, 23 oktober