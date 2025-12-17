Stabil seger för Tranås – som nollade Nyköping

Tranås-seger med 5–0 mot Nyköping

Tranås åttonde seger på de senaste tio matcherna

Markus Ruuskanen med två mål för Tranås

Tranås höll nollan och vann på bortaplan mot Nyköping i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–1, 0–3).

– Vi gör två bra perioder där vi borde fått lite utdelning för att haft mer att ge i sista perioden, tyvärr blir det lite soppatorsk där i sista perioden och de stänger ner oss effektivt och vinner välförtjänt. Vi tar med oss de första 40 minuterna och bygger vidare härifrån, kommenterade Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll.

Segern var Tranås åttonde på de senaste tio matcherna.

Markus Ruuskanen tvåmålsskytt för Tranås

Markus Ruuskanen gjorde 1–0 till Tranås efter 13 minuter efter förarbete av Oliver Nilsson och Bradey Johnson.

Efter 2.16 i andra perioden slog Ludwig Svensson Träff till framspelad av Gabriel Eklund och Kalvyn Watson och gjorde 0–2.

Tranås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Viktor Nilsson-Westlund, Markus Ruuskanen och Axl Johansson.

Tranås Markus Ruuskanen stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Nyköping är kvar på 20:e och sista plats och Tranås stannar på tredje plats, i serien.

Den 21 januari möts lagen återigen, då i Tranås Åkeri Arena.

Nyköping tar sig an Hanviken i nästa match borta tisdag 30 december 19.00. Tranås möter Dalen hemma söndag 28 december 16.00.

Nyköping–Tranås 0–5 (0–1, 0–1, 0–3)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (13.03) Markus Ruuskanen (Oliver Nilsson, Bradey Johnson).

Andra perioden: 0–2 (22.16) Ludwig Svensson Träff (Gabriel Eklund, Kalvyn Watson).

Tredje perioden: 0–3 (40.47) Viktor Nilsson-Westlund (Pontus Eklöf, Markus Ruuskanen), 0–4 (44.23) Markus Ruuskanen (Petter Eklöf, Pontus Eklöf), 0–5 (52.02) Axl Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 1-0-4

Tranås: 3-2-0

Nästa match:

Nyköping: Hanvikens SK, borta, 30 december 19.00

Tranås: HC Dalen, hemma, 28 december 16.00