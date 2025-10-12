Stabil seger för Tingsryd – höll nollan mot Grums

Tingsryd vann med 5–0 mot Grums

Isac Nielsen med två mål för Tingsryd

Joachim Nermark matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd vann på bortaplan mot Grums i hockeyettan södra. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–1, 0–3).

Joachim Nermark gav Tingsryd ledningen efter tolv minuters spel framspelad av Amadeus Liljegren-Rungegård och Isac Nielsen. Efter 18.08 i andra perioden slog Hannes Johansson till framspelad av William Fransson och Adam Persson och gjorde 0–2. Tingsryd fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Isac Nielsen, som gjorde två mål, och Eric Nordmark.

Isac Nielsen gjorde två mål för Tingsryd och spelade dessutom fram till ett mål.

Grums står fortfarande utan poäng efter fem spelade matcher medan Tingsryd har åtta poäng efter fyra matcher.

Lagen möts på nytt i Dackehallen den 7 december.

Onsdag 15 oktober 19.00 spelar Grums borta mot Grästorps IK. Tingsryd möter Vita Hästen hemma i Dackehallen fredag 17 oktober 19.00.

Grums–Tingsryd 0–5 (0–1, 0–1, 0–3)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (12.55) Joachim Nermark (Amadeus Liljegren-Rungegård, Isac Nielsen).

Andra perioden: 0–2 (38.08) Hannes Johansson (William Fransson, Adam Persson).

Tredje perioden: 0–3 (50.35) Isac Nielsen (William Fransson, Adam Persson), 0–4 (52.08) Isac Nielsen, 0–5 (59.32) Eric Nordmark (Theo Angesved, Mikael Johansson).

Nästa match:

Grums: Grästorps IK, borta, 15 oktober

Tingsryd: HC Vita Hästen, hemma, 17 oktober