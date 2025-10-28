Stabil seger för Skellefteå AIK – som nollade Luleå

Skellefteå AIK vann med 3–0 mot Luleå

Arvid Lundberg avgjorde för Skellefteå AIK

Andra raka segern för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Luleå i SHL. Matchen slutade med en klar seger för Skellefteå AIK, 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

Brynäs nästa för Skellefteå AIK

Den första perioden slutade mållös. 0.32 in i andra perioden gjorde Skellefteå AIK 1–0 genom Arvid Lundberg assisterad av Lars Bryggman och Pär Lindholm.

Efter 7.59 i andra perioden slog Oliver Okuliar till framspelad av Pontus Johansson och Pär Lindholm och gjorde 2–0.

Efter 19.25 i tredje perioden gjorde Rickard Hugg också 3–0 framspelad av Lars Bryggman och Oscar Lindberg.

Resultatet innebär att Skellefteå AIK ligger kvar på tredje plats och Luleå på åttonde plats i tabellen. Så sent som den 1 oktober låg Skellefteå AIK på tionde plats i tabellen.

Torsdag 30 oktober 19.00 möter Skellefteå AIK Brynäs hemma i Skellefteå Kraft Arena medan Luleå spelar borta mot Rögle.

Skellefteå AIK–Luleå 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 1–0 (20.32) Arvid Lundberg (Lars Bryggman, Pär Lindholm), 2–0 (27.59) Oliver Okuliar (Pontus Johansson, Pär Lindholm).

Tredje perioden: 3–0 (59.25) Rickard Hugg (Lars Bryggman, Oscar Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 3-2-0

Luleå: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK: Brynäs IF, hemma, 30 oktober

Luleå: Rögle BK, borta, 30 oktober