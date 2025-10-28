Stabil seger för Skellefteå AIK – som nollade Luleå
- Skellefteå AIK vann med 3–0 mot Luleå
- Arvid Lundberg avgjorde för Skellefteå AIK
- Andra raka segern för Skellefteå AIK
Skellefteå AIK gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Luleå i SHL. Matchen slutade med en klar seger för Skellefteå AIK, 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).
Brynäs nästa för Skellefteå AIK
Den första perioden slutade mållös. 0.32 in i andra perioden gjorde Skellefteå AIK 1–0 genom Arvid Lundberg assisterad av Lars Bryggman och Pär Lindholm.
Efter 7.59 i andra perioden slog Oliver Okuliar till framspelad av Pontus Johansson och Pär Lindholm och gjorde 2–0.
Efter 19.25 i tredje perioden gjorde Rickard Hugg också 3–0 framspelad av Lars Bryggman och Oscar Lindberg.
Resultatet innebär att Skellefteå AIK ligger kvar på tredje plats och Luleå på åttonde plats i tabellen. Så sent som den 1 oktober låg Skellefteå AIK på tionde plats i tabellen.
Torsdag 30 oktober 19.00 möter Skellefteå AIK Brynäs hemma i Skellefteå Kraft Arena medan Luleå spelar borta mot Rögle.
Skellefteå AIK–Luleå 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)
SHL, Skellefteå Kraft Arena
Andra perioden: 1–0 (20.32) Arvid Lundberg (Lars Bryggman, Pär Lindholm), 2–0 (27.59) Oliver Okuliar (Pontus Johansson, Pär Lindholm).
Tredje perioden: 3–0 (59.25) Rickard Hugg (Lars Bryggman, Oscar Lindberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Skellefteå AIK: 3-2-0
Luleå: 2-0-3
Nästa match:
Skellefteå AIK: Brynäs IF, hemma, 30 oktober
Luleå: Rögle BK, borta, 30 oktober
