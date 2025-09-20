Stabil seger för Rögle – höll nollan mot Leksand

Rögle vann med 4–0 mot Leksand

Linus Sjödin matchvinnare för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Rögle vann på hemmaplan mot Leksand i SHL. Laget gjorde en stark insats, och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).

Rögle–Leksand – mål för mål

Rögle tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Efter 3.03 i andra perioden slog Lubos Horky till, på pass av Linus Sjödin och Calle Själin och gjorde 3–0. Rögle gjorde också 4–0 genom Lukas Ekeståhl-Jonsson på pass av Fredrik Olofsson och Felix Nilsson efter 8.44 i tredje perioden.

Leksand tog hem lagens senaste möte med 2–1 i Catena Arena.

I nästa match möter Rögle Linköping hemma och Leksand möter Skellefteå hemma. Båda matcherna spelas torsdag 25 september 19.00.

Rögle–Leksand 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (11.26) Linus Sjödin (Calle Själin, Paul Ladue), 2–0 (13.32) Mark Friedman (Daniel Zaar, Paul Ladue).

Andra perioden: 3–0 (23.03) Lubos Horky (Linus Sjödin, Calle Själin).

Tredje perioden: 4–0 (48.44) Lukas Ekeståhl-Jonsson (Fredrik Olofsson, Felix Nilsson).

Nästa match:

Rögle: Linköping HC, hemma, 25 september

Leksand: Skellefteå AIK, hemma, 25 september