Stabil seger för Rögle – höll nollan mot Leksand
Rögle vann på hemmaplan mot Leksand i SHL. Laget gjorde en stark insats, och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).
Rögle–Leksand – mål för mål
Rögle tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Efter 3.03 i andra perioden slog Lubos Horky till, på pass av Linus Sjödin och Calle Själin och gjorde 3–0. Rögle gjorde också 4–0 genom Lukas Ekeståhl-Jonsson på pass av Fredrik Olofsson och Felix Nilsson efter 8.44 i tredje perioden.
Leksand tog hem lagens senaste möte med 2–1 i Catena Arena.
I nästa match möter Rögle Linköping hemma och Leksand möter Skellefteå hemma. Båda matcherna spelas torsdag 25 september 19.00.
Rögle–Leksand 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)
SHL, Catena Arena
Första perioden: 1–0 (11.26) Linus Sjödin (Calle Själin, Paul Ladue), 2–0 (13.32) Mark Friedman (Daniel Zaar, Paul Ladue).
Andra perioden: 3–0 (23.03) Lubos Horky (Linus Sjödin, Calle Själin).
Tredje perioden: 4–0 (48.44) Lukas Ekeståhl-Jonsson (Fredrik Olofsson, Felix Nilsson).
Nästa match:
Rögle: Linköping HC, hemma, 25 september
Leksand: Skellefteå AIK, hemma, 25 september
