Stabil seger för Pittsburgh – höll nollan mot Nashville
- Pittsburgh vann med 4–0 mot Nashville
- Parker Wotherspoon matchvinnare för Pittsburgh
- Pittsburgh höll nollan
Pittsburgh vann på hemmaplan mot Nashville i NHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (3–0, 0–0, 1–0).
Minnesota nästa för Pittsburgh
Pittsburgh stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.45 i början av perioden.
Andra perioden blev mållös. Blake Lizotte också 4–0 efter 17.07 i tredje perioden.
Lagens första möte för säsongen vann Nashville Predators med 2–1 efter förlängningsspel .
I nästa omgång har Pittsburgh Minnesota hemma i PPG Paints Arena, lördag 22 november 01.00. Nashville spelar hemma mot Colorado söndag 23 november 02.00.
Pittsburgh–Nashville 4–0 (3–0, 0–0, 1–0)
Första perioden: 1–0 (2.10) Parker Wotherspoon (Erik Karlsson, Joona Koppanen), 2–0 (7.57) Jevgenij Malkin (Kevin Hayes, Anthony Mantha), 3–0 (9.55) Sidney Crosby.
Tredje perioden: 4–0 (57.07) Blake Lizotte.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Pittsburgh: 2-2-1
Nashville: 1-0-4
Nästa match:
Pittsburgh: Minnesota Wild, hemma, 22 november
Nashville: Colorado Avalanche, hemma, 23 november
