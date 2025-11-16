Stabil seger för Pittsburgh – höll nollan mot Nashville

Pittsburgh vann med 4–0 mot Nashville

Parker Wotherspoon matchvinnare för Pittsburgh

Pittsburgh höll nollan

Pittsburgh vann på hemmaplan mot Nashville i NHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (3–0, 0–0, 1–0).

Minnesota nästa för Pittsburgh

Pittsburgh stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.45 i början av perioden.

Andra perioden blev mållös. Blake Lizotte också 4–0 efter 17.07 i tredje perioden.

Lagens första möte för säsongen vann Nashville Predators med 2–1 efter förlängningsspel .

I nästa omgång har Pittsburgh Minnesota hemma i PPG Paints Arena, lördag 22 november 01.00. Nashville spelar hemma mot Colorado söndag 23 november 02.00.

Pittsburgh–Nashville 4–0 (3–0, 0–0, 1–0)

NHL, Ericsson Globe

Första perioden: 1–0 (2.10) Parker Wotherspoon (Erik Karlsson, Joona Koppanen), 2–0 (7.57) Jevgenij Malkin (Kevin Hayes, Anthony Mantha), 3–0 (9.55) Sidney Crosby.

Tredje perioden: 4–0 (57.07) Blake Lizotte.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-2-1

Nashville: 1-0-4

Nästa match:

Pittsburgh: Minnesota Wild, hemma, 22 november

Nashville: Colorado Avalanche, hemma, 23 november