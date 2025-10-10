Stabil seger för Minnesota – höll nollan mot St Louis

Minnesota-seger med 5–0 mot St Louis

Ryan Hartman gjorde två mål för Minnesota

Minnesota höll tätt bakåt

Minnesota vann på bortaplan mot St Louis i NHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–2, 0–1).

Minnesotas Ryan Hartman tvåmålsskytt

Minnesota tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut. Även i andra perioden var Minnesota starkast och gick från 0–2 till 0–4 genom mål av Joel Eriksson Ek och Ryan Hartman. Efter 7.27 i tredje perioden gjorde Marco Rossi också 0–5 framspelad av Kirill Kaprizov och Matt Boldy.

Matt Boldy gjorde ett mål för Minnesota och två assist.

St Louis tog hem lagens senaste möte med 5–1 i Xcel Energy Center.

I nästa omgång har St Louis Calgary borta i Scotiabank Saddledome, lördag 11 oktober 22.00. Minnesota spelar hemma mot Columbus söndag 12 oktober 02.00.

St Louis–Minnesota 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (15.56) Ryan Hartman (Marcus Johansson), 0–2 (17.30) Matt Boldy (Marco Rossi).

Andra perioden: 0–3 (32.27) Joel Eriksson Ek (Kirill Kaprizov, Matt Boldy), 0–4 (37.37) Ryan Hartman (Yakov Trenin).

Tredje perioden: 0–5 (47.27) Marco Rossi (Kirill Kaprizov, Matt Boldy).

Nästa match:

St Louis: Calgary Flames, borta, 11 oktober

Minnesota: Columbus Blue Jackets, hemma, 12 oktober