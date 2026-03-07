Stabil seger för Färjestad som höll nollan mot Malmö

Seger för Färjestad med 5–0 mot Malmö

Färjestads femte seger på de senaste sex matcherna

Oscar Blom matchvinnare för Färjestad

Färjestad vann klart på hemmaplan mot Malmö i U18 Nationell södra herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 5–0 (0–0, 1–0, 4–0).

Segern var Färjestads femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Färjestad–Malmö – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 4.54 in i andra perioden som Färjestad tog ledningen genom Oscar Blom efter pass från Jonathan Granquist och Simon Näslund.

Även i tredje perioden var det Färjestad som spelade bäst och gick från 1–0 till 5–0 genom mål av Vilgot Nygren, Wille Andersson Jöhnk, Tom Bjurman och Max Haglund.

Med tre omgångar kvar är Färjestad på fjärde plats i tabellen medan Malmö är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Färjestad med 3–1.

Söndag 8 mars spelar Färjestad hemma mot Rögle 12.15 och Malmö mot Grums borta 12.00 i Billerudhallen.

Färjestad–Malmö 5–0 (0–0, 1–0, 4–0)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Ice Arena

Andra perioden: 1–0 (24.54) Oscar Blom (Jonathan Granquist, Simon Näslund).

Tredje perioden: 2–0 (46.10) Vilgot Nygren (Jonathan Granquist, Wille Andersson Jöhnk), 3–0 (46.37) Wille Andersson Jöhnk, 4–0 (48.21) Tom Bjurman (Oscar Blom, Noel Carlsson), 5–0 (58.41) Max Haglund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Rögle BK, hemma, 8 mars 12.15

Malmö: Grums IK, borta, 8 mars 12.00