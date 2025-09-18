Stabil seger för Ånge – höll nollan mot Nälden/Östersund J18

Ånge segrade – 2–0 mot Nälden/Östersund J18

Alvin Fridolf avgjorde för Ånge

Ånge nu andra, Nälden/Östersund J18 på elfte plats

Två egna mål räckte mot Nälden/Östersund J18. Ånge tog hem segern hemma mot Nälden/Östersund J18 i U18 division 1 norra B herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).

– Nervösa killar men en vinst är en vinst och inget insläppt mål, det tar vi med oss, tyckte Ånges tränare Mikael Häggblom, efter matchen.

ÖSK/Ö-vik J18 nästa för Ånge

Ånge tog ledningen efter 16.20, genom Alvin Fridolf på pass av Albin Käck och Olle Edler.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 3.39 in i tredje perioden nätade Ånges Casey Hooker-Owén på pass av Albin Käck och Walter Stoltz och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För Ånge gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen, medan Nälden/Östersund J18 är sist, på elfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 oktober i Näskotthallen.

Ånge tar sig an ÖSK/Ö-vik J18 i nästa match hemma söndag 21 september 14.30. Nälden/Östersund J18 möter samma dag 16.15 Njurunda hemma.

Ånge–Nälden/Östersund J18 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (16.20) Alvin Fridolf (Albin Käck, Olle Edler).

Tredje perioden: 2–0 (43.39) Casey Hooker-Owén (Albin Käck, Walter Stoltz).

Nästa match:

Ånge: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 21 september

Nälden/Östersund J18: Njurunda SK, hemma, 21 september