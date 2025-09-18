Stabil seger för Ånge – höll nollan mot Nälden/Östersund J18
- Ånge segrade – 2–0 mot Nälden/Östersund J18
- Alvin Fridolf avgjorde för Ånge
- Ånge nu andra, Nälden/Östersund J18 på elfte plats
Två egna mål räckte mot Nälden/Östersund J18. Ånge tog hem segern hemma mot Nälden/Östersund J18 i U18 division 1 norra B herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).
– Nervösa killar men en vinst är en vinst och inget insläppt mål, det tar vi med oss, tyckte Ånges tränare Mikael Häggblom, efter matchen.
ÖSK/Ö-vik J18 nästa för Ånge
Ånge tog ledningen efter 16.20, genom Alvin Fridolf på pass av Albin Käck och Olle Edler.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 3.39 in i tredje perioden nätade Ånges Casey Hooker-Owén på pass av Albin Käck och Walter Stoltz och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
För Ånge gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen, medan Nälden/Östersund J18 är sist, på elfte plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 22 oktober i Näskotthallen.
Ånge tar sig an ÖSK/Ö-vik J18 i nästa match hemma söndag 21 september 14.30. Nälden/Östersund J18 möter samma dag 16.15 Njurunda hemma.
Ånge–Nälden/Östersund J18 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)
U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen
Första perioden: 1–0 (16.20) Alvin Fridolf (Albin Käck, Olle Edler).
Tredje perioden: 2–0 (43.39) Casey Hooker-Owén (Albin Käck, Walter Stoltz).
Nästa match:
Ånge: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 21 september
Nälden/Östersund J18: Njurunda SK, hemma, 21 september
