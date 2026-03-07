St Louis vann i förlängningen mot San Jose

St Louis vann med 3–2 efter förlängning

St Louis fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tredje raka segern för St Louis

St Louis tog en stark seger mot San Jose borta i NHL. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 och ta bonuspoängen.

Segern var St Louis fjärde på de senaste fem matcherna.

San Jose–St Louis – mål för mål

Nästa motstånd för San Jose är NY Islanders. Lagen möts söndag 8 mars 04.00 i SAP Center at San Jose. St Louis tar sig an Anaheim Ducks borta måndag 9 mars 02.00.