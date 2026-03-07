St Louis vann i förlängningen mot San Jose
- St Louis vann med 3–2 efter förlängning
- St Louis fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Tredje raka segern för St Louis
St Louis tog en stark seger mot San Jose borta i NHL. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 och ta bonuspoängen.
Segern var St Louis fjärde på de senaste fem matcherna.
San Jose–St Louis – mål för mål
Nästa motstånd för San Jose är NY Islanders. Lagen möts söndag 8 mars 04.00 i SAP Center at San Jose. St Louis tar sig an Anaheim Ducks borta måndag 9 mars 02.00.
