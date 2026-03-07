Prenumerera

Logga in

St Louis vann i förlängningen mot San Jose

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • St Louis vann med 3–2 efter förlängning

  • St Louis fjärde seger på de senaste fem matcherna

  • Tredje raka segern för St Louis

St Louis tog en stark seger mot San Jose borta i NHL. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 och ta bonuspoängen.

Segern var St Louis fjärde på de senaste fem matcherna.

San Jose–St Louis – mål för mål

Nästa motstånd för San Jose är NY Islanders. Lagen möts söndag 8 mars 04.00 i SAP Center at San Jose. St Louis tar sig an Anaheim Ducks borta måndag 9 mars 02.00.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen