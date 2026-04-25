Seger igen för Montreal i serien mot Tampa Bay

Montreal har tagit greppet om matchserien mot Tampa Bay i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, efter seger efter förlängning hemma med 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Därmed leder Montreal matchserien med 2-1.

Lane Hutson blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 3.00 in i förlängningen.

Alexandre Texier gjorde 1–0 till Montreal efter 4.53 med assist av Zachary Bolduc och Kirby Dach. Tampa Bay kvitterade när Brayden Point slog till på pass av Jake Guentzel och Nikita Kutjerov efter 7.42.

Tampa Bay gjorde också 1–2 efter 4.47 i andra perioden när Brandon Hagel slog till. Montreals Kirby Dach gjorde 2–2 efter 12.43 på pass av Arber Xhekaj.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Montreal–Tampa Bay 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (4.53) Alexandre Texier (Zachary Bolduc, Kirby Dach), 1–1 (7.42) Brayden Point (Jake Guentzel, Nikita Kutjerov).

Andra perioden: 1–2 (24.47) Brandon Hagel, 2–2 (32.43) Kirby Dach (Arber Xhekaj).

Förlängning: 3–2 (63.00) Lane Hutson.

Utvisningar, Montreal: 8×2 min. Tampa Bay: 7×2 min.

Ställning i serien: Montreal–Tampa Bay 2–1 (bäst av 7)

27 april, 01.00, Montreal–Tampa Bay, i Bell Centre