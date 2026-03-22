St Louis vann borta mot Vancouver

St Louis segrade på bortaplan i Rogers Arena mot Vancouver i NHL. 1–3 (0–0, 0–2, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Vancouver–St Louis – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

10.17 in i andra perioden spräckte St Louis nollan genom Pius Suter efter förarbete av Robert Thomas och Dylan Holloway. Efter 11.36 i andra perioden slog Pavel Butjnevitj till framspelad av Philip Broberg och Logan Mailloux och gjorde 0–2.

8.32 in i tredje perioden nätade Vancouvers Filip Hronek på pass av Elias Pettersson och Marco Rossi och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Vancouver. St Louis punkterade matchen med ett 1–3-mål med 48 sekunder kvar att spela genom Jordan Kyrou efter förarbete från Pavel Butjnevitj och Logan Mailloux. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Onsdag 25 mars spelar Vancouver hemma mot Anaheim Ducks 03.00 och St Louis mot Washington hemma 01.00 i Enterprise Center.

NHL, Rogers Arena

Andra perioden: 0–1 (30.17) Pius Suter (Robert Thomas, Dylan Holloway), 0–2 (31.36) Pavel Butjnevitj (Philip Broberg, Logan Mailloux).

Tredje perioden: 1–2 (48.32) Filip Hronek (Elias Pettersson, Marco Rossi), 1–3 (59.12) Jordan Kyrou (Pavel Butjnevitj, Logan Mailloux).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-0-3

St Louis: 3-1-1

