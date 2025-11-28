St Louis vände underläge och vann

St Louis segrade – 4–3 mot Ottawa

Matthew Kessel matchvinnare för St Louis

St Louis åttonde seger

St Louis låg under inför sista perioden i hemmamatchen i NHL mot Ottawa. Men laget vände underläget och vann med 4–3 (0–0, 1–2, 3–1) i fredagens match i Enterprise Center.

St Louis–Ottawa – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Efter 7.59 i andra perioden gjorde St Louis 1–0 genom Oskar Sundqvist.

Shane Pinto och Fabian Zetterlund såg till att Ottawa vände till ledning med 1–2.

Jordan Kyrou och Pavel Butjnevitj låg sen bakom vändningen till 3–2 för St Louis.

Ottawa kvitterade till 3–3 genom David Perron i tredje perioden.

St Louis kunde dock avgöra till 4–3 efter 9.19 i tredje perioden genom Matthew Kessel.

St Louis har två segrar och tre förluster och 12–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har tre vinster och två förluster och 14–13 i målskillnad. Det här var St Louis fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ottawas åttonde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Ottawa nu ligger på tredje plats i Atlantic division. St Louis är på sjunde plats i Central division.

Den 7 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Canadian Tire Centre.

Nästa motstånd för St Louis är Utah Mammoth. Lagen möts söndag 30 november 02.00 i Enterprise Center.

St Louis–Ottawa 4–3 (0–0, 1–2, 3–1)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 1–0 (27.59) Oskar Sundqvist (Mathieu Joseph, Nathan Walker), 1–1 (30.11) Shane Pinto (Nikolas Matinpalo, Mike Amadio), 1–2 (38.26) Fabian Zetterlund (Jake Sanderson, Brady Tkachuk).

Tredje perioden: 2–2 (42.01) Jordan Kyrou, 3–2 (45.33) Pavel Butjnevitj, 3–3 (47.31) David Perron, 4–3 (49.19) Matthew Kessel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-2-1

Ottawa: 3-0-2

Nästa match:

St Louis: Utah Mammoth, hemma, 30 november

Ottawa: Dallas Stars, borta, 1 december