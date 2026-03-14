St Louis starkast – vann i förlängningen mot Edmonton

St Louis väg till seger mot Edmonton hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0) och ta bonuspoängen.

Stor matchhjälte i förlängningen blev Robert Thomas som gjorde det avgörande målet.

Senast lagen möttes tog Edmonton en storseger med 5–0, men den här gången var det St Louis som var starkare.

Första perioden blev mållös.

15.41 in i andra perioden spräckte Edmonton nollan genom Kasperi Kapanen efter pass från Leon Draisaitl och Vasilij Podkolzin.

Efter 9.56 i tredje perioden gjorde Edmonton 0–2 genom Connor McDavid.

St Louis reducerade och kvitterade till 2–2 genom Pius Suter och Cam Fowler i tredje perioden.

I förlängningen tog det 4.42 innan St Louis också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Robert Thomas.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för St Louis är Winnipeg. Lagen möts söndag 15 mars 20.00 i Canada Life Centre. Edmonton tar sig an Nashville hemma måndag 16 mars 01.00.

St Louis–Edmonton 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 0–1 (35.41) Kasperi Kapanen (Leon Draisaitl, Vasilij Podkolzin).

Tredje perioden: 0–2 (49.56) Connor McDavid (Matthew Savoie, Connor Ingram), 1–2 (52.22) Pius Suter (Jonatan Berggren), 2–2 (56.14) Cam Fowler (Oskar Sundqvist).

Förlängning: 3–2 (64.42) Robert Thomas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 4-1-0

Edmonton: 2-1-2

