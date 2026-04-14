St Louis segrade mot Minnesota i NHL

St Louis vann med 6–3 mot Minnesota

Theo Lindstein avgjorde för St Louis

Andra raka segern för St Louis

St Louis vände och vann mötet med Minnesota på hemmaplan med 6–3 (1–2, 3–1, 2–0) på tisdagen i NHL.

Pittsburgh nästa för St Louis

St Louis tog ledningen i början av första perioden genom Colton Parayko.

Danila Jurov och Nick Foligno gjorde att Minnesota vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 1.59 i andra perioden gjorde Minnesota 1–3 genom Michael Mccarron på pass av Nick Foligno.

St Louis vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–3 till 4–3.

3.05 in i tredje perioden fick Jake Neighbours utdelning framspelad av Robert Thomas och Pavel Butjnevitj och ökade ledningen. Efter 16.56 nätade Jimmy Snuggerud och ökade ledningen för St Louis. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

St Louis har tre segrar och två förluster och 17–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Minnesota har två vinster och tre förluster och 18–19 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Onsdag 15 april möter St Louis Pittsburgh hemma 03.30 och Minnesota möter Anaheim Ducks hemma 02.00.

St Louis–Minnesota 6–3 (1–2, 3–1, 2–0)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (1.22) Colton Parayko (Robert Thomas, Jimmy Snuggerud), 1–1 (14.46) Nick Foligno (Yakov Trenin, Daemon Hunt), 1–2 (19.13) Danila Jurov (Vladimir Tarasenko, Marcus Johansson).

Andra perioden: 1–3 (21.59) Michael Mccarron (Nick Foligno), 2–3 (24.04) Otto Stenberg (Tyler Tucker, Aleksej Toroptjenko), 3–3 (24.31) Pavel Butjnevitj (Jordan Kyrou, Cam Fowler), 4–3 (36.41) Theo Lindstein (Jonathan Drouin, Dalibor Dvorsky).

Tredje perioden: 5–3 (43.05) Jake Neighbours (Robert Thomas, Pavel Butjnevitj), 6–3 (56.56) Jimmy Snuggerud.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-0-2

Minnesota: 2-0-3

Nästa match:

St Louis: Pittsburgh Penguins, hemma, 15 april 03.30

Minnesota: Anaheim Ducks, hemma, 15 april 02.00