St Louis avgjorde tät match mot Minnesota i tredje perioden

St Louis vann med 3–1 mot Minnesota

Pavel Butjnevitj matchvinnare för St Louis

Andra förlusten i följd för Minnesota

Matchen mellan hemmalaget Minnesota och gästande St Louis var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde St Louis och vann matchen i NHL med 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).

När St Louis och Minnesota senast gjorde upp var Minnesota klart bättre och vann med hela 5–0. Nu kom alltså revanschen för St Louis.

Seattle nästa för St Louis

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Kirill Kaprizov gjorde 1–0 till Minnesota 16.09 in i andra perioden på passning från Matt Boldy och Quinn Hughes. Efter 18.05 i andra perioden nätade Logan Mailloux på pass av Robert Thomas och Brayden Schenn och kvitterade för St Louis.

16.21 in i tredje perioden fick Pavel Butjnevitj utdelning framspelad av Jimmy Snuggerud och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 25 sekunder kvar att spela genom Robert Thomas efter förarbete från Pavel Butjnevitj. Thomas fullbordade därmed St Louis vändning.

Minnesota har tre vinster och två förluster och 18–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Louis har två vinster och tre förluster och 18–16 i målskillnad.

För Minnesota gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i Central division medan St Louis är på åttonde och sista plats i Central division.

Den 14 april möts lagen återigen, då i Enterprise Center.

Onsdag 4 mars 03.30 spelar Minnesota hemma mot Tampa Bay. St Louis möter Seattle borta i Climate Pledge Arena torsdag 5 mars 04.00.

Minnesota–St Louis 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

NHL, Grand Casino Arena

Andra perioden: 1–0 (36.09) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Quinn Hughes), 1–1 (38.05) Logan Mailloux (Robert Thomas, Brayden Schenn).

Tredje perioden: 1–2 (56.21) Pavel Butjnevitj (Jimmy Snuggerud), 1–3 (59.35) Robert Thomas (Pavel Butjnevitj).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-0-2

St Louis: 2-0-3

Nästa match:

Minnesota: Tampa Bay Lightning, hemma, 4 mars 03.30

St Louis: Seattle Kraken, borta, 5 mars 04.00