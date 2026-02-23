SSK vann i förlängningen mot Troja-Ljungby

SSK vann med 2–1 efter förlängning

SSK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Wiå matchvinnare för SSK

Det blev en riktigt tajt match när Troja-Ljungby tog emot SSK i hockeyallsvenskan. Matchen avgjordes först i förlängningen där SSK var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte 21 sekunder in i förlängningen blev William Wiå som gjorde det avgörande målet.

Segern var SSK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Björklöven nästa för SSK

Ludvig Warg gav Troja-Ljungby ledningen efter 16.21 framspelad av Marwin Jarbsjö och Adam Arvedson.

Andra perioden blev mållös.

4.07 in i tredje perioden satte Andrew Vanderbeck pucken framspelad av Daniel Norbe och Roope Laavainen och kvitterade.

I förlängningen tog det 21 sekunder innan SSK också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev William Wiå, på pass av Hampus Harlestam och Daniel Norbe.

Det här betyder att SSK ligger på sjunde plats i tabellen och Troja-Ljungby är på 14:e och sista plats.

På onsdag 25 februari 19.00 spelar Troja-Ljungby hemma mot Kalmar och SSK hemma mot Björklöven.

Troja-Ljungby–SSK 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 1–0 (16.21) Ludvig Warg (Marwin Jarbsjö, Adam Arvedson).

Tredje perioden: 1–1 (44.07) Andrew Vanderbeck (Daniel Norbe, Roope Laavainen).

Förlängning: 1–2 (60.21) William Wiå (Hampus Harlestam, Daniel Norbe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-1-3

SSK: 4-0-1

Nästa match:

Troja-Ljungby: Kalmar HC, hemma, 25 februari 19.00

SSK: IF Björklöven, hemma, 25 februari 19.00